'La señora bien' critica a Wyoming para defender la postura de Ayuso con el aborto: "¡Ole el doble rasero de la izquierda!"

Cristina Gallego vuelve a encarnar a 'Piluchi', la irreverente 'señora bien', en El Intermedio. Esta vez, interviene para defender a Isabel Díaz Ayuso frente a las críticas de El Gran Wyoming sobre su postura contra el aborto, con su estilo directo y satírico.

El Intermedio recuerda en este vídeo la interpretación de Cristina Gallego como 'Piluchi', la 'señora bien'. En esta ocasión, la 'señora bien' irrumpe en el plató para frenar el 'linchamiento' de El Gran Wyoming a Isabel Díaz Ayuso por su posición contra el aborto. "¿Qué pasa? Que además de estar en contra de la decencia y de trabajar, también estáis en contra de la vida", se queja 'Piluchi'.

"Ya sé yo que os encanta ir abortando por ahí, que vais a abortar como el que va a aeróbic. Lunes, miércoles y viernes a abortar niños españoles y los martes y sábados a manifestaros para que no maten toros. ¡Ole y ole el doble rasero de la izquierda!", critica la 'señora bien'.

La 'colaboradora' comenta también a la nueva medida de la Comunidad de Madrid, que reconocerá por ley a partir de marzo al concebido no nacido como un miembro más de la familia. De este modo, se podrá acceder a ayudas y beneficios desde el momento en que se acredite el embarazo.

"Ahora está todo el mundo lleno de gente desestructurada que trata a su perro como si fuese un hijo", comenta escandalizada. "¿Qué problema hay con los concebidos no nacidos?", plantea y añade que son todo ventajas: "Es muchísimo mejor, no hacen sus cosas en el parque y no huelen el pompis a otros concebidos, no nacidos", asegura 'Piluchi'.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

