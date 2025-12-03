Dos hermanos se enfrentan ante Thais Villas por el adelanto electoral: "Él sabe que no hablamos de política para nada"

En una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', Thais Villas sale a la calle para preguntar a los españoles si creen que habría que adelantar las elecciones. Sus argumentos a favor y en contra del Gobierno, en este vídeo.

¿Se deben adelantar las elecciones?Thais Villas traslada esta pregunta a la ciudadanía en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente', donde encuentra partidarios y detractores de mantener el Gobierno hasta 2027.

En el vídeo sobre estas líneas considera que el adelanto electoral sería "de tontos", pues "vamos mejor, tenemos más trabajo y producimos bastante más".

"¿A usted le parece bien el Gobierno de corruptos que tenemos ahora mismo?", le responde un joven, a lo que el hombre le recuerda que "para corruptos, el PP".

En pleno debate, Thais se encuentra con dos hermanos enfrentados uno en cada 'bando': "Él sabe que él y yo no hablamos de política para nada", afirma la mujer.

Otra señora defiende la necesidad de ir a elecciones porque considera que "no puede consentirse España como está". En la misma línea, un joven denuncia que "no podemos hacer un trabajo que nos dé para comer". De hecho, prefiere no desvelar lo que cobra "porque es vergonzoso".

De este modo, defiende que tiene que haber un adelanto electoral porque ve a Sánchez "muy quemado", mientras otra mujer asegura que "ya no se cree lo que se dice".

El chico cree que "Sánchez tiene miedo de convocar elecciones", mientras otro señor recuerda que "este Gobierno es tan legítimo como todos los que ha habido".

Thais pregunta a los participantes del debate a quién votarían de producirse las elecciones, encontrando una mujer que votaría al PP, un joven que votaría a Vox, varios que votarían a Sumar y una señora que, directamente, no votaría a ninguno. "¿Cómo está tan de mala leche?", reacciona Thais, que le pregunta si quiere "que nos gobierne la inteligencia artificial".

Respecto a si apoyan una moción de censura contra Pedro Sánchez, todos la rechazan y piden elecciones. "Elecciones legales", comenta una 'espontánea' para la que el Gobierno actual es "un poquito" ilegal. Finalmente, Thais consigue reconciliar a los dos hermanos enfrentados: "Las dos españas unidas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.