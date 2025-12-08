Los choques en clave nacional entre PP y Vox monopolizan la campaña en Extremadura

¿Qué están diciendo? Irene de Miguel advierte que la comunidad se acerca a "un bloqueo político" y critica que "Extremadura les importa nada".

La campaña a las elecciones en Extremadura arrancó hace menos de una semana, pero los choques entre María Guardiola y Santiago Abascal se han convertido ya en los protagonistas. Ambos son directos y no tienen filtros a la hora de criticarse y monopolizan una conversación que se puede leer en clave nacional, con pugna real que mantienen PP y Vox en las encuestas.

Al mismo tiempo, su disputa parece eclipsar las propuestas que puedan hacer para esa comunidad autónoma.

La candidata del PP, sostiene que "es evidente que al señor Abascal no le caigo nada bien" y le acusa de machista, después de que el líder de Vox afirmase el viernes que no tiene "cintura suficiente" para saber que si no logra mayoría absoluta, tendrá que negociar.

"Él no debe de ver bien que haya mujeres que lideremos y lo hagamos con firmeza. No debe de estar acostumbrado a que alguien le lleve la contraria", ha afirmado este lunes en Badajoz.

Por su parte, Abascal la considera "una señora soberbia" incapaz de llegar a acuerdos. "¿Qué coño tiene que ver esto con el machismo?", preguntó durante un acto de campaña en el que arropó a su candidato, Óscar Fernández.

Esta bronca electoral ha relegado al resto de candidatos que critican que realmente es un pulso entre Abascal y Feijóo. "Vamos hacia un bloqueo político importante porque realmente Extremadura les importa nada", ha advertido Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura.

De Miguel aboga por centrarse en la política autonómica en lugar de roces entre partidos, de la misma forma que el PSOE. Miguel Ángel Gallardo afirma que lo que representa Guardiola es "nada" y, ante unos sondeos que auguran una pérdida de nueve escaños, reconoce que "sé que llevo la mochila llena de piedras".

