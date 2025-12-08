Inés Rodríguez recorre el Camino de Santiago con la Fundación También para fomentar la inclusión

La colaboradora más 'inusual' de El Intermedio, comparte su experiencia haciendo el Camino de Santiago junto a la Fundación También. Entre risas, esfuerzo y emociones, Inés Rodríguez reivindica la inclusión a través del deporte y el ocio inclusivo.

En este vídeo de El Intermedio, Inés Rodríguez, la colaboradora más 'inusual' del programa, comparte su experiencia haciendo el Camino de Santiago junto a la Fundación También.

"Una fundación que lleva 25 años acompañando y apoyando a personas con discapacidad para que hagan deporte", explica Inés, y añade que tras el Camino va "a volver con un culo para partir nueces".

Durante esta experiencia, la colaboradora charla con Felipe, un miembro más de la Fundación y quien casualmente le propuso a Inés hacer el Camino de Santiago. Felipe le revela que en este tiempo ya ha hecho 20 'Caminos'.

Cuando llegan a la Plaza de Obradoiro, Inés no puede evitar emocionarse mientras celebra con el resto de los peregrinos su llegada. Andrés, uno de los coordinadores, explica a la colaboradora que con estas actividades buscan la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad a través del ocio y el deporte inclusivo.

Inés también ha compartido el camino con Jesús Lago, conocido por su participación en la película 'Campeones', y con Irene Villa. "He hecho terapia en este camino", confiesa Inés a Irene Villa.

"El camino sirve para crecer emocional, espiritual y deportivamente", afirma Villa. "El culo también me ha crecido", dice divertida la reportera. "De aquí sale todo el mundo cambiado, transformado", expone Irene.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

