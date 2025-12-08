Paramount responde a Netflix y lanza una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner Bros

El contexto El pasado viernes, Netflix anunció la compra de Warner Bros por 83.000 millones de dólares. "Queremos terminar lo que empezamos", ha declarado el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison.

Paramount Skydance ha lanzado una oferta hostil para adquirir Warner Bros. Discovery (WBD), ofreciendo 30 dólares por acción en efectivo, la misma propuesta que WBD rechazó previamente. David Ellison, CEO de Paramount Skydance, declaró que están decididos a completar la adquisición, respaldados por financiación de la familia Ellison, RedBird Capital y compromisos de deuda de importantes bancos. Mientras tanto, Netflix ha anunciado un acuerdo para adquirir WBD por 72.000 millones de dólares, sujeto a aprobación regulatoria. Si el acuerdo no se aprueba, Netflix pagará 5.800 millones de dólares a WBD, que a su vez pagaría 2.800 millones si busca otra fusión.

Paramount Skydance ha decidido poner todas las cartas sobre la mesa con una oferta hostil por Warner Bros. Discovery (WBD). La compañía ofrecerá a los accionistas de WBD una oferta de 30 dólares por acción en efectivo, exactamente la misma oferta que WBD rechazó la semana pasada, y que, según el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, nunca recibió respuesta de Warner Bros. Discovery.

En declaraciones a CNBC, el CEO de Paramount Skydance asegura que buscan "terminar lo que empezaron" y reconoce que ponen "la empresa en juego" con este todo o nada. La oferta está respaldada por financiación de capital de la familia Ellison y la firma de capital privado RedBird Capital, así como por 54.000 millones de dólares en compromisos de deuda de Bank of America, Citi y Apollo Global Management.

Las acciones de Paramount han subido cerca de un 5% antes de la apertura del mercado de este lunes. Las acciones de Warner Bros. Discovery, por su parte, subieron alrededor de un 6%, mientras que las acciones de Netflix han bajado ligeramente.

El pasado viernes, Netflix anunció un acuerdo para adquirir WBD por 72.000 millones de dólares dentro de una puja con Paramount para adquirir la totalidad de la compañía, incluyendo dichos activos y las cadenas de televisión de la compañía, como CNN y TNT Sports, una puja en la que también estuvo metida Comcast, en lo referido a los negocios de streaming y estudios.

La propuesta de adquisición de Netflix se encuentra a falta de ser aprobada por motivos de competencia, ante el efecto tsunami que provocaría la fusión de dos de las plataformas de streaming más dominantes. La CNBC informó el viernes que la administración Trump veía el acuerdo con gran escepticismo, y el presidente Donald Trump ha admitido que esta fusión podrían plantear un problema.

Netflix acordó pagar a Warner Bros. Discovery 5.800 millones de dólares si el acuerdo no se aprueba, según un documento presentado el viernes ante la Comisión de Bolsa y Valores. Warner Bros. Discovery afirmó que pagaría 2.800 millones de dólares en concepto de comisión por rescisión si finalmente se cancela el acuerdo para buscar otra fusión.

