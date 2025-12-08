Starmer, Macron y Merz trasladan a Zelenski su apoyo sin fisuras en un "momento crucial" mientras buscan mayor "convergencia" con EEUU

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha reunido este lunes con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en Londres.

¿Por qué es importante? Los líderes del grupo E3 (Francia, Reino Unido y Alemania) han presentado una vez más un frente común para evitar que Trump trate de forzar a Kyiv a firmar una paz en términos onerosos para los ucranianos y los europeos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha reunido este lunes con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, para garantizar una "seguridad real" para Ucrania en un "momento crucial", un encuentro que se produce horas antes de que se desplace hasta Bruselas, la capital belga.

De esta forma, los líderes del grupo E3 (Francia, Reino Unido y Alemania) han presentado una vez más un frente común para evitar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trate de forzar a Kyiv a firmar una paz en términos onerosos para los ucranianos y los europeos. El líder ucraniano habló previamente por teléfono con los enviados estadounidenses Witkoff y Kushner y calificó la conversación de "constructiva, aunque no fácil".

Apoyo férreo y sin fisuras a Ucrania

En plenas conversaciones por la paz y cuando Zelenski lucha para que este acuerdo no se convierta, en la práctica, en una rendición forzosa para Ucrania, la imagen que han dejado este lunes habla por sí sola: el presidente ucraniano, rodeado por los líderes de Francia, Reino Unido y Alemania en Londres.

"Es muy grato verlos aquí casi en el cuarto aniversario de este terrible conflicto, en una etapa crítica del proceso de paz", ha declarado Starmer tras recibir a los líderes en su residencia de Downing Street. "Apoyamos a Ucrania y, si se quiere un alto el fuego, debe ser justo y duradero", ha concluido. Macron y Merz también han expresado su determinación de seguir adelante con un plan firme, en un momento que la canciller alemana ha descrito como "decisivo para todos nosotros".

Tras la reunión, buscarán reforzar la convergencia con Washington en los próximos días con nuevos intercambios. Esas contribuciones europeas se planean "en estrecha coordinación con Ucrania", ha subrayado el Elíseo en un breve comunicado tras el encuentro. Sobre el estado de estos aportes, la presidencia francesa ha señalado que están "en curso de finalización", con la vista puesta en nuevas discusiones "entre europeos, estadounidenses y ucranianos, que deben permitir reforzar la convergencia en los próximos días".

"Paralelamente, se intensificarán los esfuerzos para proporcionar a Ucrania garantías sólidas en materia de seguridad y prever medidas para la reconstrucción del país", ha detallado el Elíseo. Sobre esto se ha pronuniciado también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha señalado que "no hay más tiempo que perder" para asegurar el apoyo financiero de Ucrania, ya que "es un acto crucial para la defensa de Europa".

"Todos sabemos lo que está en juego y sabemos que no tenemos más tiempo que perder. Asegurar el apoyo financiero ayudará a garantizar la supervivencia de Ucrania y es un acto crucial de defensa europea", afirmó Von der Leyen en un comunicado, tras participar en la reunión.

Por lo demás, el hermetismo sobre el encuentro es casi total: solo sabemos que los cuatro líderes han trabajado para "complementar" el plan de Estados Unidos. Pero desconocemos aún si se han producido avances ni qué cambios ha planteado el presidente ruso, Vladimir Putin, en su negociación paralela con el enviado de Trump. Lo único que hace Zelenski es pedir unidad con Europa y con Estados Unidos.

"Creo en la unidad entre Europa y Ucrania, y también la unidad entre Europa, Ucrania y Estados Unidos. Hay cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses", ha declarado el presidente ucraniano.

Con estas palabras, Zelenski ha reconocido este lunes públicamente que depende de EEUU. No es la primera vez que lo hace, pero es significativo que lo haya repetido después del enésimo giro de Trump. Hace solo unas horas, el presidente estadounidense volvía a ensalzar a Putin mientras señalaba -otra vez- al líder ucraniano.

Trump manifestó este domingo estar "un poco decepcionado" con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, al que ha señalado por no haber leído la última propuesta de paz para poner fin a la guerra con Rusia, un documento que habría llegado a Kyiv "unas horas" antes y que "a su gente le encanta".

El inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que, aunque Rusia preferiría quedarse con toda Ucrania, cree que en Moscú ha caído "bien" la propuesta. "Pero no estoy seguro de que a Zelenski le parezca bien. A su gente le encanta, pero él no la ha leído", declaró horas después de que el Kremlin haya asegurado que los "ajustes" realizados por Estados Unidos a su estrategia de seguridad nacional "son en gran medida consistentes con la visión" de Rusia.

