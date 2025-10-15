Marta Vigara responde a Ayuso: "Su caso no tiene nada que ver con la interrupción voluntaria del embarazo o lo que me ocurrió a mí"

"Intentan utilizarnos y esto es demasiado serio como para hacer política de ello", comenta Marta Vigara, una médico que en 2020 abortó en una clínica privada tras complicaciones en su embarazo y de que su propio hospital se negara a hacerlo.

Marta Vigara es una médico del hospital Clínico San Carlos que, tras complicaciones en su embarazo, abortó en 2020. Su propio centro se negó a practicarle el aborto, a pesar de que existía un riesgo extremo para su salud, y tuvo que hacerlo en una clínica privada.

A raíz de hacer público su caso, Marta explica en el vídeo sobre estas líneas que muchas mujeres se han puesto en contacto con ella para contarle sus historias. Algunas de ellas, señala, se han tenido que ir a Francia o Portugal, lugares donde la mayoría de interrupciones del embarazo "se hacen en la sanidad pública" y "con un protocolo perfectamente establecido de acompañamiento a las familias".

Respecto a la forma en que el PP madrileño aborda la cuestión del aborto, sugiriendo la creación de un registro de médicos dispuestos a practicarlos e incluso con Isabel Díaz Ayuso hablando de los dos bebés que ha perdido, Marta señala que en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid fueron abortos espontáneos y "no tienen nada que ver con la interrupción voluntaria del embarazo o lo que me ocurrió a mí".

"Quiero pensar que es ignorancia", comenta Marta, que también habla sobre la medida del Ayuntamiento de Madrid de informar a las mujeres sobre el falso 'síndrome post aborto': "Creo que intentan utilizarnos y esto es demasiado serio como para hacer política de ello".

Para Marta, se trata de "un derecho que todavía no hemos adquirido", a pesar de "estar por escrito", pues "la realidad está muy lejos de conseguirse".

En este sentido, deja una reflexión: "Abortar no es agradable para nadie, lo haga de forma voluntaria o terapéutica y cuando una mujer va a abortar es porque tiene una razón de peso y lo que hay que hacer es apoyarla".

