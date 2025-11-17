La rebeldía de Ayuso llega a los tribunales por el registro de objetores al aborto y provoca otro enfrentamiento con Moncloa

Los detalles La presidenta de la Comunidad de Madrid se niega a crearlo y la reacción del Gobierno ha sido interponer un recurso contencioso administrativo. "La ofensiva que ha iniciado no es contra mi Ministerio, sino contra las mujeres", ha denunciado Mónica García.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se niega a crear un registro de médicos objetores frente al aborto, y ante esta rebeldía, el Gobierno ha actuado y ha interpuesto un recurso contencioso administrativo.

"De leyes sectarias solo podemos encontrar respuestas sectarias como la suya (la de Sánchez) a modo de dictadores que no respetan y vulneran derechos básicos, como es del conciencia", ha declarado Ayuso, a lo que Mónica García ha respondido en Metafuturo: "La señora Ayuso no se podía quedar fuera de esa ofensiva reaccionaria ultra". "La ofensiva que ha iniciado no es contra mi Ministerio, no es contra mí, y no es contra el Gobierno de España, sino contra las mujeres", ha expresado la ministra de Sanidad.

Por su parte, la presidenta madrileña ha manifestado que quiere "que sea un tribunal el que decide y no un Gobierno tan sectario", mientras que Mónica García ha defendido que "el Gobierno le está diciendo unacosa muy sencilla que es que cumple la ley".

Ayuso ha asegurado que no va a hacer "una lista negra de médicos nunca", mientras que el Ejecutivo le recuerda a la presidenta regional que el protocolo es de obligado cumplimiento, y Mónica García denuncia que "está mandando una señal a las mujeres de que el Gobierno de la señora Ayuso no las va a proteger".

En redes sociales, Pedro Sánchez ha publicado este mensaje afirmando que el Gobierno madrileño "deriva más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas", por lo que se trata, dice, de "un derecho esencial convertido en negocio".

La respuesta de Ayuso ha sido la de llamar "dictador" al presidente. De esta forma, se está viviendo un pulso entre la presidenta regional y el Gobierno, al que también se refirió la política del PP en un acto este fin de semana: "Se meten en nuestras cabezas hasta las últimas consecuencias. ¿Para qué quieren una lista negra de médicos si no la vas a utilizar?".

La única que se niega

Isabel Díaz Ayuso ha sido la única presidenta autonómica del PP en negarse a crear este registro, pese a que tiene uno similar para la eutanasia desde hace años. "Está violentando los derechos que tenemos las mujeres en la Comunidad de Madrid", ha criticado al respecto Yolanda Díaz en Metafuturo.

El registro de objetores del aborto es anónimo, de manera que los nombres de los médicos que no quieren practicarlos no son públicos.

