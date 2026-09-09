Marc Giró pide ayuda a Shakira y al rey Juan Carlos para "lo de Ceuta" en su monólogo de Cara al Show: "Qué mala es la nostalgia"

El presentador de Cara al Show reconoce que tenía muchas ganas de que acabara el verano y hace un repaso por las noticias que han marcado estos meses la actualidad política y mediática. "Y luego está lo de Ceuta", comenta antes de entrar en materia.

"Tormentas, terremotos, incendios, riadas y sequías, olas de calor, el robo del tesoro de Villena, el intento de robo del ático en Chamberí, la proliferación de patrullas urbanas de extrema derecha en Valencia a la manera de las SS en la Alemania protonazi, los estudios sobre la menopausia realizados en hombres no menstruantes...". El verano ha estado repleto de inquietantes, indignantes y malas noticias, sin duda. Por eso, Marc Giró estaba deseando que todo acabara cuanto antes.

El presentador de Cara al Show vuelve a laSexta para ponerse al frente del formato en esta segunda temporada tras haber muerto y resucitado en ese mismo plató. Por suerte, él no se ha quedado "medio ciego mirando el eclipse" como sí han hecho otros "a pesar de la turra que nos dieron los oftalmólogos", o sin programa, como Paz Padilla, pero no puede dejar de lado lo de las "invasiones" que han tenido lugar estos dos últimos meses.

Marc está muy preocupado por la expansión de la avispa asiática por España, cuya presencia, insiste, "es una amenaza para la conservación de los ecosistemas" de nuestro país. "Eso sí, joder, que es una invasión. Lo demás son tonterías".

"Ah, bueno. Claro. Que luego está lo de Ceuta", cae en la cuenta de repente. Tras mandar un abrazo a los ceutíes y a las personas migrantes, el 'showman' reflexiona sobre esta situación en la que "todos están exhaustos y angustiados". "Todo el mundo está triste y decepcionado, excepto, una vez más, los fachas. Se lo están pasando pipa con la excusa de defender a España", sentencia.

Esta crisis le genera muchas preguntas: "¿Cómo puede ser que el Gobierno mandara a Cataluña en octubre de 2017 20.000 policías y guardias civiles a buscar unas urnas -que nunca encontraron-, pero ahora, en Ceuta, solo haya 1.700 agentes para garantizar los derechos y la seguridad tanto de españoles como de personas migrantes? ¿Qué pasa, que Ceuta es menos que Cataluña?".

Es por ello que recomienda a los ceutíes que "si quieren que España les mande efectivos, amenacen con independizarse". "Ya verás qué rápido se presentan", apuesta. El presentador afea que no hayamos sido capaces de "construir estructuras dignas para atender a los migrantes librándolos de la intemperie" ni de "iniciar un debate a nivel internacional para condonar la injusta deudas que empresas, bancos y gobiernos europeos -también españoles- mantienen con los países africanos, que es el origen de todo este embrollo".

Es por ello que propone ceder la gestión de esta crisis a Shakira, que ha sido capaz de "montar en apenas diez días toda una ciudad, 'Macondo Park'", refiriéndose a la macroestructura que habilitará para su residencia en Madrid, en la que tendrán cabida más de 50.000 personas por cada concierto de los 12 previstos. "A base de 'Waka waka' será capaz de gestionar la entrada y salida de más de 700.000 personas de 'Macondo', mientras que los españoles no podemos atender las necesidades y derechos de ceutíes y migrantes".

"Y eso por no hablar de nuestra incapacidad de dar sepultura digna a las 82 personas que murieron ahogadas, pero claro, no hemos sido capaces de encontrar a Federico García Lorca", lamenta.

Ni el "despiste, vamos a llamarlo así" del CNI se salva de su reparto de culpas y vergüenzas: "No detectó la llegada a las costas ceutíes de 80.000 personas. Es rarísimo. [...] No se entiende, francamente". Sin embargo, cree que este "despiste" ha sido para mejor y recuerda, muy a su pesar, la tragedia del Tarajal de 2014.

Antes de acabar, no puede evitar acordarse también del rey emérito, a quien, reconoce, echa de menos. "Yo, que fui un niño durante los años 80, recuerdo que este tipo de cosas antes se solucionaban con una simple pero fraternal llamada de Juan Carlos a su hermano Hasán", asegura para después proceder a imitar a quien fuera nuestro rey en aquella época. "Joder, qué mala es la nostalgia", remata Giró.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido