Lío político por el Tesoro de Villena: la Generalitat avisó al Museo de la alerta de Europol por posibles robos un día después de la sustracción

Los detalles El PP valenciano insiste en que la Generalitat no podía haber trasladado antes al museo una información que, según sostiene, todavía no había recibido. Así, acusa al Ministerio de Cultura de haber comunicado la alerta después del robo y reclama que se aclare toda la cronología.

El robo en el Museo de Villena ha generado tensiones entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Cultura. Europol había alertado sobre un aumento de robos en museos europeos, pero la Generalitat recibió el aviso un día después del robo del Tesoro de Villena. El PP valenciano acusa al Ministerio de Cultura de no haber transmitido la alerta a tiempo, mientras que el Ministerio asegura haberla enviado a las comunidades autónomas el viernes, después del robo. El informe de Europol advierte sobre un cambio en las tácticas delictivas, con robos más violentos y objetos como oro y joyas siendo los principales objetivos. La Generalitat sostiene que no tenía constancia de la alerta hasta después del incidente.

El robo en el Museo de Villena, el MUVI, ha abierto un nuevo frente entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Cultura. Europol lanzó una alerta del incremento de robos en los museos de Europa a principios de esta semana, sin embargo, esta no llegó a la Generalitat hasta un día después del polémico robo del Tesoro de Villena. Por su parte, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, señala al Ministerio dirigido por Ernest Urtasun, que sí habría recibido el aviso a tiempo.

Según su versión, la secuencia de los hechos es clave. El Ministerio convocó de urgencia a las comunidades autónomas el viernes, cuando el asalto al museo de Villena ya se había producido. Fue entonces, asegura el PP, cuando se comunicó a las autonomías la alerta europea sobre el incremento de los robos en museos.

El PP valenciano insiste en que la Generalitat no podía haber trasladado antes al museo una información que, según sostiene, todavía no había recibido. Pastor acusa al Ministerio de Cultura de haber comunicado la alerta después del robo de Villena, y reclama que se aclare toda la cronología: quién recibió la advertencia, cuándo la recibió y cuándo llegó finalmente a los responsables de los museos.

La realidad es que el informe de Europol llegó a MUVI un día después, según se desprende del listado de correos electrónicos. Pastor considera especialmente preocupante que el museo custodiara una pieza de extraordinario valor arqueológico y que, durante las horas en las que permanecía cerrado, no contara con seguridad presencial. Los 'populares' reclaman que se depuren responsabilidades por las carencias de seguridad del edificio.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante continúa con la investigación del robo de uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa, de incalculable valor patrimonial y tasado en unos 5 millones de euros. Fuentes cercanas a la investigación han informado de que las pesquisas apuntan a que tres encapuchados entraron en las instalaciones, según lo que han podido ver los agentes en las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo.

La cronología

El pasado lunes, Europol advirtió de la aparición de delincuentes menos especializados y más violentos que buscan oro, joyas, piedras preciosas y antigüedades por su valor y facilidad para colocarlas en el mercado ilegal. La agencia de coordinación policial europea avisó en un informe publicado el pasado 24 de agosto de una transformación tanto de las tácticas como de los objetivos de los atracos en los museos, tradicionalmente una práctica no violenta de delincuencia organizada.

Fuentes de la Conselleria de Cultura valenciana han señalado que tienen un listado en el que aparecen tres correos electrónicos con el asunto 'Información Europol', que llegaron desde el Servicio de Museos de la Generalitat al buzón del MUVI entre las 14:00 y las 14:05 horas del 28 de agosto.

Fuentes de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades han indicado que el Ministerio de Cultura compartió la alerta de Europol el viernes a las 13:18 horas y han confirmado que ese Ministerio pidió a todas las comunidades autónomas hacer llegar dicho informe a todos sus museos, momento en el que procedieron a enviarlo. Hasta ese momento, la Generalitat no tenía constancia de la alerta de Europol, según las mismas fuentes.

El informe de Europol, al que ha tenido acceso EFE, alerta de que los robos en museos son cada vez "más agresivos, con un cambio hacia métodos violentos y contundentes", lo que, según el organismo europeo de cooperación policial, podría indicar "la participación de nuevas redes criminales". El escrito apunta también a la elección de los objetos robados, como el oro, ante la facilidad para fundirlo sin dejar rastro, o las piedras preciosas de la joyería, ante "una fuerte demanda en el mercado criminal y la facilidad de reventa ilícita".

"Ambos tipos de artículos resultan atractivos para las redes criminales debido a su visibilidad, accesibilidad y la percepción de que las medidas de seguridad de los museos son menos rigurosas que las de las joyerías", indica el informe. Por otro lado, Europol también explica en su comunicación que, entre los objetos buscados por las bandas, podrían estar asimismo los de porcelana china antigua, ya que "es probable que se vendan fácilmente en el mercado del arte".

En cuanto al perfil de las bandas, el organismo europeo habla de personas reclutadas a través de redes sociales, sin contactos previos, solo para el robo que están preparando, "dispuestos a usar la violencia", y que los grupos están activos en otros mercados criminales, sacando provecho de los robos a museos "únicamente por su potencial de lucro".

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