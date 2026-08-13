Sequía en Europa: la economía se resiente por los ríos con caudales en mínimos históricos

¿Qué han dicho? "No hará falta una sola tormenta de verano para reponer los niveles de los ríos y la humedad del suelo", ha aclarado Clare Nullis, la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial. De hecho, los bajos niveles del Danubio ya amenazan al sector energético y nuclear.

Este verano, Europa enfrenta una sequía histórica que está afectando gravemente a su economía y medio ambiente. Los principales ríos del continente, como el Danubio, registran niveles mínimos históricos, impactando sectores clave como el energético y nuclear. En Hungría, el gobierno ha desplegado al Ejército para intentar elevar los niveles de agua y evitar el cierre de la central nuclear de Paks. En Rumania, se ha iniciado el cierre de su única planta nuclear debido a la falta de agua para refrigeración. La sequía también afecta la agricultura en Italia y Alemania, mientras que en Londres y Budapest se adoptan medidas de racionamiento energético. Europa enfrenta una crisis hídrica sin precedentes, reflejando los efectos del cambio climático.

El calor de este verano no solo está afectando a España. El resto de Europa va de récord en récord y todos son negativos. Muchos de los principales ríos del continente llevan el menor caudal desde que hay registros en la historia. Tanto que su economía se está resintiendo por culpa de esta sequía.

Europa se enfrenta ahora mismo y más que nunca a una sequía histórica que está desnudando los ríos de Europa. "En mis 70 años, nunca había visto el nivel del agua tan bajo", dicen los más ancianos, porque muchas de las vías de agua que nutren al continente europeo han tocado fondo, registrando mínimos

"No hará falta una sola tormenta de verano para reponer los niveles de los ríos y la humedad del suelo", ha aclarado Clare Nullis, la portavoz de la Organización Meteorológica Mundial. De hecho, por ejemplo, los bajos niveles del Danubio no afectan ya solo a turistas o comerciantes. Ahora amenazan al sector energético y nuclear.

Hasta han tenido que reducir o incluso parar su producción. Un paso que genera problemas para la refrigeración tanto de las centrales nucleares como de las de gas. Simplemente no hay suficiente agua para enfriarlas como se requiere.

En Hungría, el primer ministro, Péter Magyar, ha desplegado al Ejército para construir un dique que ayude a elevar los niveles de agua del Danubio. Así, pretende evitar tener que llegar a parar por completo la central nuclear de Paks.

Porque, como ha dicho Magyar, "unos pocos centímetros o incluso milímetros pueden tener una importancia enorme y afectar directamente a la producción".

De Hungría a Italia o Rumanía

Mientras, en Rumania han iniciado las operaciones para cerrar por completo la única planta nuclear presente en el país. Han tomado la decisión tras fracasar en el intento de refrigerarla.

En el norte de Italia, la sequía del río Po preocupa en la producción de fruta y verdura. Sin olvidar que la falta de lluvias también perjudica el sector agrícola alemán. Allí, aseguran que "las plantas intentaron formar mazorcas, pero debido a la falta de agua no lo lograron".

En Londres, el típico césped inglés ya no es verde y en Budapest, para ahorrar y racionar energía, la noche se ha convertido en una eclipsis total. "Nos enfrentamos a una grave crisis hídrica".

En definitiva, ríos en mínimos, incendios devastadores y olas de calor sin precedentes. Europa ve en el espejo la peor cara del cambio climático.

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