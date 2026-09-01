Francisco Cacho adelanta subidón de temperaturas para los próximos días: "Es posible que tengamos una ola de calor en septiembre"

La bajada de las temperaturas de los últimos días parece que ha sido un espejismo. Francisco Cacho ve posible que volvamos a tener una ola de calor y pide precaución "porque va a seguir haciendo calor de verano".

Con septiembre se acaba el verano meteorológico más caluroso de la historia, pero parece que el calor no se va con él. Francisco Cacho explica que en los próximos días "van a volver a subir mucho las temperaturas".

De hecho, el meteorólogo señala que "es posible que tengamos una nueva ola de calor en septiembre", algo que "no es la primera vez que pasa, pero ha pasado muy pocas veces".

Cacho señala que "jueves, viernes y sábado se podrían cumplir las condiciones", si bien hay que esperar a lo que diga la AEMET.

Córdoba será la capital con las temperaturas más altas, con 43 grados el jueves y el viernes, mientras que Zaragoza superará los 40 grados el viernes y el sábado.

Bilbao tendrá un pico de 40 grados el sábado, mientras que Madrid y la zona centro estará rozando también los 40 grados. Por ello, Cacho pide precaución "porque va a seguir haciendo calor de verano". En el Mediterráneo, por su parte, seguirá habiendo tormentas de verano.

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