Sánchez acusa a PP y Vox de "cercenar" el derecho al voto y reta a un Feijóo que exige elecciones: "Nos veremos en la urnas"

¿Qué ha dicho? Sánchez y Fejóo han protagonizado un tenso cara a cara en la primera sesión de control de este inicio de curso, en la que el líder del Ejecutivo ha acusado a PP y Vox de querer "ciudadanos de primera y segunda".

Pedro Sánchez ha enfrentado su primera sesión de control en el Congreso tras las vacaciones, abordando temas como la 'ley de nietos', la crisis de Ceuta y el informe PISA. Alberto Núñez Feijóo criticó los malos resultados del informe, acusando al Gobierno de no centrarse en problemas como la vivienda y la educación. Sánchez respondió que el Gobierno ha ampliado la financiación, pero algunas comunidades del PP no la ejecutan. Feijóo también acusó al Ejecutivo de manipular el censo electoral. Sánchez insistió en que las elecciones serán en 2027, acusando al PP y Vox de querer ciudadanos de primera y segunda.

Pedro Sánchez se ha enfrentado a su primera sesión de control en el Congreso de los Diputados tras las vacaciones de verano con la 'ley de nietos', la crisis de Ceuta y el informe PISA a su espalda.

Unos asuntos que no ha dudado en recordarle Alberto Núñez Feijóo, que ha comenzado su intervención hablando sobre los malos resultados que refleja el informe PISA. "En la España en la que gobierna, las aulas se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de spray pimienta", le ha señalado, destacando que su proyecto "ya afecta a los niños de este país".

Una acusación a la que el presidente del Gobierno ha respondido de forma tajante, recordándole que el Gobierno ha ampliado la finaciación, pero hay comunidades autónomas del PP que "no ejecutan esos recursos económicos".

Sánchez ha admitido que los resultados de PISA son preocupantes tanto en Europa como en España, destacando que ahora hay dos proyectos de ley fundamentales para reforzar la comprensión lectora. "Son dos proyectos sociales que mejorarían la comprensión lectora, espero contar con el voto del PP", le ha recalcado.

Para Feijóo, el problema está en que el Gobierno no está pendiente de los problemas de la vivienda, de la calidad educativa o de la huelga sanitaria. "Solo le preocupa manipular el censo electoral con la ley de nietos, y le saldrá mal", le ha advertido.

Además, ha criticado que la "libertad" del líder del Ejecutivo este condicionada a que "muchas personas estén callando lo que saben" de él. "Ha dejado desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas", le ha retado, tras recordarle la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Un reto que Sánchez ha recogido insistiendo en que las elecciones serán en 2027 y destacando que el problema es que, mientras que el Gobierno quiere que solo haya ciudadanos de primera con los mismos derechos y con derecho a voto, PP y Vox buscan "ciudadanos de primera y de segunda".

"El PP y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles de ciudadanos, quieren robarles el principal derecho de ciudadanía", ha señalado, asegurándole a Feijóo que se verán en las urnas y les "volverán a ganar".

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