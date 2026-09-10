Hoy, en Pesadilla en la cocina, Alberto Chicote estrena su décima temporada con un 'fantasma' en Sevilla

En la primera entrega de la temporada, Pesadilla en la cocina visita 'Bodeguita Los 50', una taberna sevillana cuyos empleados aseguran convivir con un fantasma, entre otras cosas inexplicables

Esta noche, después de El Intermedio, laSexta estrena la décima temporada de Pesadilla en la cocina a las 23:00 horas. El mítico y exitoso programa reabre sus puertas en la cadena haciendo historia, ya que regresa con una temporada muy especial, la décima, que estará de nuevo capitaneada por el chef que ha convertido este formato internacional en todo un referente de la televisión en nuestro país, Alberto Chicote.

Pesadilla en la cocina mantiene en esta décima temporada su filosofía intacta: reflotar restaurantes en crisis de la mano de un Alberto Chicote, eso sí, más cañero que nunca. Porque diez temporadas después, hay retos a los que todavía no se había enfrentado, donde el caos, el desorden, la suciedad y la tensión alcanzan niveles nunca vistos. Situaciones inéditas que hasta para el mismísimo Chicote supondrán una primera vez.

En el primer programa de estreno, una taberna sevillana con fantasma incluido

Sin ir más lejos, la primera sorpresa llegará ya en el programa de esta noche. En el estreno de la temporada diez, Pesadilla en la cocina se desplaza hasta Sevilla para visitar 'Bodeguita Los 50', una taberna andaluza con más de dos décadas de historia y un fuerte arraigo familiar situada en el barrio de Parque Alcosa. Aquí Alberto Chicote se encuentra con un restaurante cuyos empleados aseguran convivir con un fantasma al que incluso le han puesto nombre: Eustaquio. Pero el verdadero horror no está en esta inexplicable presencia, sino en el caos que domina el negocio. El gran misterio es cómo los responsables de esta taberna familiar han acabado llevando el restaurante a una situación tan delicada, marcada por la desorganización, los conflictos internos y la falta de liderazgo.

Al frente del local está Chari. Incapaz de llevar las riendas del restaurante, le cuesta tomar decisiones y dar instrucciones a un equipo acostumbrado a funcionar sin una organización clara. Los problemas se acumulan y el descontrol se ha convertido en una constante dentro de la taberna.

La falta de limpieza en cocina, una planificación deficiente de turnos y unos empleados enfrentados entre sí complican todavía más la situación. Buena parte de los problemas se concentran en los fogones, donde Borja, el cocinero del restaurante, trabaja de forma tan desorganizada, sucia y descuidada que ha terminado convirtiéndose en uno de los grandes problemas del negocio. Cuando el restaurante se llena, las discusiones sustituyen a la coordinación y el servicio termina sumido en el caos.

Desde el sur de Andalucía al centro peninsular, pasando por ciudades históricas, pueblos de interior, municipios del extrarradio o enclaves residenciales, la nueva temporada de Pesadilla en la cocina ofrecerá un recorrido por la geografía española a través de algunos de los casos más complejos de la hostelería nacional a los que se ha enfrentado el programa.

En paralelo al descubrimiento de nuevos establecimientos, con sus cocinas y las pesadillas que esconden, el programa también será testigo de historias familiares y personales tan impactantes como emocionantes en negocios al borde del desplome: responsables sin liderazgo ni comunicación, relaciones de pareja deterioradas por la presión del trabajo, reacciones insólitas, propietarios desbordados, frustrados o desesperados y personas que tendrán que enfrentarse a sus propios errores si quieren seguir adelante.

*Pesadilla en la Cocina: 'Bodeguita Los 50', ya disponible en atresplayer.

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