Para sus conciertos
Así es 'Macondo Park', el espectacular estadio de Shakira donde dará sus conciertos en Madrid
Hasta ocho pabellones con salas inspiradas en gastronomía, música, arte y literatura y con una zona especial dedicada a los niños, ideada por sus hijos, Milan y Sasha: así es le recinto que acogerá los conciertos de Shakira en Madrid.
Shakira está construyendo el espectacular estadio donde dará sus multitudinarios conciertos en Madrid. Se trata del 'Macondo Park', un recinto que acogerá a 50.000 personas al día y que está compuesto por ocho pabellones con salas inspiradas en gastronomía, música, arte o literatura. Además, sus hijos, Milan y Sasha, han ideado una zona dedicada a los niños. Alrededor de 500 personas trabajan a tiempo completo para dejarlo todo perfecto antes del primer concierto.
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