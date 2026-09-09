En pie de guerra
Isma Juárez ironiza sobre el problema de la petanca en Calafell: "La Fórmula 1 y esto están acabando con la convivencia"
El reportero se ha propuesto solucionar el conflicto existente entre un grupo de jugadores de petanca y unos vecinos de este municipio costero. Los vecinos se quejan del ruido que supuestamente hacen los petanqueros mientras juegan.
Isma Juárez ha visitado Calafell, en Tarragona, para conocer más a fondo el conflicto vecinal que existe entre un grupo de jugadores de petanca y unos vecinos que están en contra de las pistas que han colocado frente a su edificio. Según dicen, el ruido de los petanqueros les molesta.
El reportero confiesa que tiene un contacto dentro de los petanqueros. Manoli le pide al reportero que grabe una caca de perro que hay en la pista. "Es una provocación", comenta un hombre. Manoli cuenta que los únicos ruidos que pueden hacer es cuando las pelotas chocan o cuando hacen una buena jugada y dicen 'bravo'. "No tenemos nada contra ellos, a nosotros nos ha puesto aquí el ayuntamiento, pero, por favor, que salga todo", añade.
La petanquera cuenta que otra señora dijo que tenía miedo de que pudieran darle con una bola en la cabeza. "Son cosas ilógicas", añade. Juárez pregunta cómo puede entrar al equipo. Un hombre, por su parte, le reprocha a Isma que esté entreteniendo a Manoli y el juego empiece tarde.
Juárez decide esconderse detrás de unos setos para ver el nivel de ruido real de la partida de petanca. "La Fórmula 1 y esto están acabando con la convivencia", comenta, irónico, el reportero, ante el silencio. "Creo que los vecinos son unos exagerados", le dice a uno de los petanqueros.
Raymond le cuenta a Isma que el único ruido que puede hacer la petanca, si "son buenos" es cuando chocan dos bolas. Raymond le deja jugar con sus bolas y Juárez, al tirar, grita, muy animado, pero después pide disculpas.
Isma, entonces, presenta a Manoli una posible solución a este conflicto: usar bolas de petanca de espuma. El reportero los anima a probarlas. "Cuando llueva...", le dice Raymond. Isma le dice que si llueve mejor que no jueguen. Con esas bolas el juego es más difícil, pero "no duele". "Hemos ganado todos", señala Juárez, 'resolviendo' el conflicto, "mañana se juega con petancas de espuma".
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