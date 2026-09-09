Hoy, 'Cara al Show', con Marc Giró, regresa al Prime Time con la visita de Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo

Una de las principales novedades de esta segunda temporada de 'Cara al Show' es la incorporación de dos nuevas colaboradoras: la polifacética actriz Loles León y la escritora y periodista Sabina Urraca.

'Cara al Show' regresa esta noche al Prime Time (23:00 h.) de laSexta. El aclamado 'showman' Marc Giró vuelve con este espacio semanal de entrevistas en el que no faltarán las novedades, y en el que los invitados de primer nivel, el humor más irreverente, y el análisis de la actualidad más crítico y desenfadado volverán a ser los grandes protagonistas.

En este primer programa, Marc Giró recibe la visita de Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo. Historia viva del cine, Carmen Maura compartirá los detalles de su paso por la serie 'Furia' y de su día a día lejos de los focos: las rutinas con su perra Rita, su gran colección de Barbies o su amor por un dispositivo de limpieza muy concreto.

Victoria Luengo, una de las actrices más destacadas de su generación, atraviesa uno de los años más importantes de su carrera. Tras trabajar a las órdenes de Pedro Almodóvar, acude a 'Cara al Show' a presentar 'El ser querido', que coprotagoniza junto a Javier Bardem.

Por su parte, Gonzo desvelará algunos detalles de la nueva temporada de 'Salvados', un programa que cumple 18 años. Además, confesará qué personajes tiene en su lista de pendientes y el curioso método que utiliza para guardar en su agenda los contactos de algunas de las personalidades que ha entrevistado.

'Cara al Show' es una producción de Atresmedia en colaboración con Minuto de Barras. Además de en laSexta, el nuevo formato presentado por Marc Giró se puede ver fuera de nuestras fronteras a través de Antena 3 Internacional y atresplayer Internacional. Despidió su primera temporada el pasado 7 de julio con una media de más de 1,8 millones de espectadores únicos y un 5,4% de cuota de pantalla.

La misma esencia, nuevos colaboradores y los mejores invitados

El formato, que el próximo sábado 12 de septiembre recogerá el prestigioso premio FesTVal de Vitoria-Gasteiz, regresa con una premisa muy clara: seguir sorprendiendo y entreteniendo cada noche a los espectadores, manteniendo intacta esa esencia tan particular que lo han hecho único. Así, cada entrega volverá a abrir con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró, que pondrá el foco en la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo y la defensa de los derechos humanos.

Después del monólogo, Marc entrevistará cada noche a dos celebrities de primer nivel del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. El plató de 'Cara al Show' ya ha recibido a nombres como Pedro Almodóvar, Gabriel Rufián, Roberto Leal, Nawja Nimri, Quim Gutiérrez, Antonio Orozco, Ricardo Darín, Inma Cuesta, Anna Castillo, Maxi Iglesias, Enric Auquer, David Uclés, Alaska, Héctor Bellerín o Jorge Drexler, entre otros.

Una de las principales novedades de esta nueva etapa es la incorporación de dos nuevas colaboradoras: la polifacética actriz Loles León y la escritora y periodista Sabina Urraca, que se estrenarán en las próximas semanas. Dos nombres que no dejarán a nadie indiferente, y que se suman a un plantel de colaboradores en el que repiten grande rosotros como la inigualable Yolanda Ramos, o el periodista y humorista Pepe Colubi.

En esta nueva etapa, 'Cara al Show' también incluirá las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, cada emisión terminará con una actuación musical.

Marc Giró, el sello inconfundible de un 'showman' único

Marc Giró se ha ganado el reconocimiento del público y la crítica por su personalidad única, su humor irreverente y por un estilo único e inconfundible de comunicar y de conectar con los espectadores. Un sello inconfundible que no ha dejado de consolidar a lo largo de su dilatada trayectoria profesional.

Nacido en Barcelona en 1974, Marc Giró es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona, y ha desarrollado buena parte de su carrera en el ámbito editorial y televisivo. En televisión, ha trabajado en formatos que han combinado actualidad, análisis social y entretenimiento, ganándose el cariño del público por su cercanía, ironía y sensibilidad. Ha sido colaborador habitual en diversos espacios de televisión y radio, destacando por su inconfundible personalidad en programas como 'Late Xou' (RTVE) o 'Està Passant' (TV3).

También trabaja en medios como RAC1, ha escrito tres libros ('Manual de bones maneres', 'Pijos' y 'Encara més Pijos'), y ha colaborado en publicaciones como Marie Claire o el Diari Ara. En el pasado, además, ha participado en diferentes espacios de Atresmedia, siendo colaborador de 'Zapeando' y 'Espejo Público', y presentando 'Feliz Año Neox'.

Entre otros muchos reconocimientos, Marc Giró ha recibido el Premi Nacional de Comunicació (2023) y el prestigioso Premio Ondas (2023). Además, el pasado mes de febrero fue el gran triunfador de los Premios Iris 2025, arrasando con cuatro galardones. Junto al mencionado Premio a Mejor Presentador, Giró también se alzó con los de Mejor Programa y Mejor Dirección por ‘Late Xou’, y con un Premio de la Prensa Especializada.

laSexta, un pedazo de cadena

Con estos ingredientes, 'Cara al Show' desembarcó en laSexta siendo fiel al ADN de la cadena. Una identidad propia basada en combinar la actualidad y el entretenimiento de forma única e innovadora, y que se lleva forjando a lo largo de 20 años de historia.

Hace 20 años, laSexta llegó con una nueva forma de hacer televisión: más cercana, valiente y directa. Dos décadas después, mantiene intacta esa mirada propia, basada en el rigor, la innovación, la diversidad, el directo y una personalidad que la hace única. Un recorrido en el que ha demostrado que es posible hacer una televisión con carácter, compromiso y pasión por la actualidad y en la que el análisis convive con el entretenimiento, el humor, la ficción y el deporte.

Marc Giró se incorporó a laSexta coincidiendo con la celebración de este 20 aniversario. En todo este tiempo, la cadena ha construido un sello de entretenimiento propio, reconocible y diferencial dentro del panorama televisivo. Formatos como ‘El Intermedio’, ‘Zapeando’, ‘Aruser@s’ o ‘Lo de Évole’ han consolidado una forma de hacer televisión donde la información y el entretenimiento conviven con naturalidad, marcando agenda y formando parte del debate social sin renunciar nunca al componente lúdico y accesible.

Así, a lo largo de estas dos décadas, laSexta ha logrado consolidar programas que se han convertido en auténticos hitos de la televisión y que trascienden su propio éxito. Marcas reconocibles que son referentes en sus ámbitos como 'Salvados', 'Pesadilla en la cocina', 'El Objetivo', 'Lo de Évole', 'Más vale tarde', 'Al rojo vivo', 'Jugones', 'El intermedio' o 'Aruser@s'.

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