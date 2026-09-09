El CNI alertó el 29 de julio a los servicios de inteligencia de Marruecos y a Delegación del Gobierno de "convocatorias" para entrar en Ceuta

Los detalles En una de las comunicaciones entre el CNI y la Delegación del Gobierno en Ceuta se apunta a que "hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores".

El 29 de julio de 2026, el CNI alertó a los servicios de inteligencia marroquíes y a la Delegación del Gobierno sobre una posible entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la Fiesta del Trono en Marruecos. Se identificaron grupos en redes sociales con 180.000 seguidores promoviendo el asalto. A pesar de las advertencias, la Delegación del Gobierno negó haber recibido informes. Documentos desclasificados revelaron que el CNI envió detalles a Marruecos sobre los grupos activos, incluyendo un grupo de WhatsApp y otro de Facebook. Estos grupos planeaban aprovechar la distracción de las autoridades durante la celebración para cruzar la frontera.

El CNI alertó el 29 de julio de 2026 a los servicios de inteligencia marroquíes (DGST y DGED) de una posible entrada masiva en Ceuta por la Fiesta del Trono de Marruecos. Ese mismo día, también comunicó a la Delegación del Gobierno la existencia del llamamiento para el 30 de julio y advirtió que los principales grupos identificados tenían "un total de 180.000 seguidores".

Según los documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno, el servicio de inteligencia español advirtió primero a la Delegación del Gobierno. La mañana del miércoles 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma, envió por WhatsApp varias capturas de los principales grupos encontrados en redes sociales.

"En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20:00 horas, aprovechando Fiesta del Trono y que sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estarán liados", escribió el CNI, que añadió que entre dos de los grupos sumaban "un total de 180.000 seguidores". "Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", sostuvo.

Por la noche, pasadas las 21:30 horas, se registró una llamada de 11 minutos entre la Delegación y el CNI.

La Delegación negó haber recibido avisos

A pesar de todo, desde el inicio de la crisis, la Delegación del Gobierno ha negado haber recibido avisos de la llegada masiva. "Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio", aseguró el delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, en un comunicado el 25 de agosto.

La Delegación emitió esa nota como respuesta a las declaraciones de Margarita Robles, que defendió en el Congreso de los Diputados el papel del CNI. Sin embargo, la información publicada este miércoles por el propio Gobierno desmiente la versión del delegado.

La nota urgente a Marruecos

Ese mismo día 29 de julio por la tarde, el CNI también envió una nota urgente a los servicios marroquíes en la que señalaba los perfiles "especialmente activos" en este asunto e incluso daba datos de los administradores.

El primero era un grupo de WhatsApp con el nombre "Asalto a la valla de Ceuta", según se indica en el documento, "estaría preparando un intento de entrada por el perímetro fronterizo de Ceuta el próximo jueves 30 de julio de 2026".

La advertencia del CNI iba acompañada del enlace de WhatsApp a dicho grupo y desvelaba los datos del administrador del mismo, que usaba "dos teléfonos, uno español y otro argelino". Asimismo, apuntaba que "no constan antecedentes".

Otra de esas convocatorias se produjo en un grupo de Facebook llamado "Ceuta Fnideq" y que tenía "más de 160.000 miembros". A este respecto, el CNI justificaba la alerta destacando algunas publicaciones. Una de ellas decía que "el que quiera cruzar tiene una última oportunidad en la Fiesta del Trono".

"A las ocho las autoridades estarán distraídas con la celebración y los desfiles", rezaba uno de los mensajes.

En esa misma red social se identificó otro grupo con el nombre "Hagra Ceuta" con 22.000 miembros. En este caso, sus anuncios "no especifican un día exacto, pero el llamamiento a cruzar a Ceuta sería favorable durante toda la semana", esgrimió el CNI.

"Castillejos - Ceuta. Toda la semana está bien para los que quieran pasar esta es la oportunidad. Que Dios os facilite", decía uno de los mensajes aportados por el CNI.

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