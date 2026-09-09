Más de 19.000 mujeres esperan una mamografía en Madrid al duplicarse la lista de espera en dos años

Los detalles La larga lista de espera para realizarse una mamografía en la Comunidad de Madrid se ha duplicado desde 2023.

En la Comunidad de Madrid, más de 19.000 mujeres enfrentan una larga lista de espera para realizarse una mamografía, esencial para detectar patologías mamarias. Desde 2023, la lista se ha duplicado, pasando de 671 mujeres en espera a 9.073 en 2025, lo que representa un aumento del 1.252%, según la memoria del SERMAS publicada por la 'Cadena SER'. Esta situación supone un grave riesgo, ya que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres en la región. Además, las listas de espera también afectan a las consultas de Ginecología, con más de 18.000 mujeres pendientes de recibir una cita.

Más de 19.000 mujeres están pendientes de realizarse una mamografía, fundamental para detectar posibles patologías mamarias, debido a la larga lista de espera para la prueba en la Comunidad de Madrid. Es más, dicha lista se ha duplicado desde 2023, según la última memoria del SERMAS que publica la ‘Cadena SER’.

Al preguntar a la Comunidad de Madrid qué ha pasado y por qué estos datos, nos dicen que son listas de espera de mujeres que muchas de ellas no acudieron a su cita, pero que siguen en el sistema.

Las listas de espera no solo afectan a las mamografías, también a las consultas de Ginecología. Más de 18.000 mujeres continúan pendientes de recibir una cita.

Es el caso de Andrea. Se notó un bulto y le mandaron una mamografía. Estuvo esperando un mes y medio, pero cuenta a laSexta que no quiso esperar más. Como la cita no llegaba tuvo que recurrir a la sanidad privada porque estaba "preocupada". Por su parte, Clara cuenta que ella también siga esperando a hacerse las pruebas.

Como ellas, 19.556 pacientes esperan para hacerse una mamografía en la Comunidad de Madrid. De ellas, 9.073 todavía no tienen una fecha asignada. Una cifra que ha aumentado un 2.000 % en tres años.

Desde la consejería de Sanidad aseguran que de esas mujeres muchas no llegan a acudir a la prueba y que el tiempo medio de espera es de 21 días y con sospecha de malignidad menos de 15 días.

Pero lo cierto es que según su propia memoria en 2025 más de 2.300 pacientes esperaron más de tres meses.

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) indica que están preocupados "por las consecuencias que puede tener un retraso que puede afectar a potenciales diagnósticos". Estas largas esperan suponen un grave riesgo para las mujeres madrileñas, ya que hay que tener en cuenta que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres (29,6%) en la Comunidad de Madrid.

Mientras la oposición critica estos datos, desde la Comunidad de Madrid insisten en que los tiempos de espera están en parámetros para ellos razonables.

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