Marc Giró confiesa que llamó a su padre después de ver 'El ser querido': "Le dije 'te quiero'"

La película de Sorogoyen ha conseguido remover algo más que emociones en Marc Giró que, tras ver el tráiler de 'El ser querido' junto a Victoria Luengo, ha confesado que le llamó a su propio padre.

"El personaje de Javier Bardem da como miedo", ha asegurado Marc Giró después de ver el tráiler de 'El ser querido' en 'Cara al Show' junto a Victoria Luengo, coprotagonista de la película de Rodrigo Sorogoyen.

La actriz ha explicado que la película es "una oda al cine", pero que también retrata "una relación compleja de padre e hija que todos hemos tenido en nuestras casas". "Todos tenemos vínculos complejos con nuestras familias", ha reflexionado la actriz. Una afirmación ante la que Marc Giró ha mostrado sus dudas: "No sé si tanto". "Yo tenía problemas con mi padre, normal, pero después de esto le llamé y dije: 'Te quiero', porque me toca de padre Javier Bardem y no puedo", ha revelado Marc Giró entre risas.

Para Victoria Luengo no es un caso aislado. La actriz ha asegurado que está recibiendo comentarios de espectadores que, después de ver la película, han sentido la necesidad de acercarse a sus propios padres. "Hay una cosa muy bonita que ocurre nada más salir de ver la película. Mucha gente me ha dicho que ha llamado a su padre, y eso es bonito", ha reconocido.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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