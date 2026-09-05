Hasta 16 comunidades están en alerta, tres de ellas con aviso naranja, por lluvias, tormentas, olas y altas temperaturas

Los detalles La AEMET ha puesto el foco en Aragón, Cataluña y Navarra por altas temperaturas en unas jornadas en las que se espera que en varios puntos del país se alcancen los 40 grados. Las noches tropicales persistirán en amplías zonas de la Península.

La AEMET ha emitido alertas por fenómenos meteorológicos en 16 comunidades autónomas, destacando el calor en Aragón, Cataluña y Navarra, que estarán en nivel naranja. Las provincias más afectadas incluyen Huesca, Zaragoza, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y el centro de Navarra. Además, se esperan lluvias y tormentas en regiones como Asturias, Lugo y Ourense, con posibilidad de granizo en Galicia y Castilla y León. Las temperaturas serán elevadas, alcanzando hasta 40 grados en algunas zonas del suroeste y nordeste. También se prevén noches tropicales en gran parte de la Península. El viento será notable en Canarias, Ampurdán, Menorca y el Estrecho.

Las lluvias, las tormentas, las olas y, sobre todo, las altas temperaturas van a tener en aviso a un total de 16 comunidades autónomas en el comienzo del fin de semana. Aragón, Cataluña y Navarra, debido al calor, estarán en nivel naranja.

Así lo ha indicado la AEMET, que pone el foco en Huesca y Zaragoza; en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; y también en el centro de Navarra y el Pirineo navarro.

Además, añaden que el resto de avisos por calor se darán en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla; Teruel; Suroccidental asturiana; Mallorca; Cantabria del Ebro; Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo; Badajoz y Cáceres; A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Ribera del Ebro de Navarra; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana; Castellón y Valencia; y Gran Canaria.

Aparte de por calor, se registran avisos por lluvias y tormentas en el litoral occidental asturiano y la suroccidental asturiana, además de en Lugo y en Ourense. León y Zamora, en alerta por tormentas; en Cádiz, mientras tanto, el aviso es por oleaje.

La AEMET ha señalado además que el acercamiento de una DANA desde el oeste va a provocar un aumento de la inestabilidad en la Península, dejando cielos nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. Además, habrá tormentas vespertinas en el cuadrante noroeste y no se descartan que se registren en el restó del Cantábrico y en Extremadura. En Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León es probable que estas tormentas y chubascos estén acompañadas de granizo.

Por su parte, los cielos estarán poco nubosos en Baleares y nubosos en Canarias, con nubosidad de tipo medio y alto que podría dejar algún chubasco o tormenta aislada en zonas altas. Además, el pronóstico apunta a probables brumas y nieblas matinales en el Estrecho, Alborán, bajo Ebro, Galicia y Cantábrico.

En cuanto a los termómetros, el organismo estatal ha indicado que las temperaturas se van a mantener en valores elevados para la época. Se esperan máximas en ascenso en Canarias, litorales de Alborán, norte de Galicia y regiones del extremo suroeste peninsular, con descensos en el Cantábrico y la mitad sur y centro peninsular.

Se prevé que se superen los 35 grados en gran parte del interior peninsular y que incluso pueda llegarse a los 40 en puntos de las depresiones del suroeste y del nordeste. En el otro extremo, predominarán los ascensos en las mínimas, más acusados en las mesetas, con noches tropicales en amplias zonas de la Península, salvo en el norte. En Canarias, litoral mediterráneo y valles de la vertiente atlántica sur podría no bajarse localmente de los 25ºC.

Por último, AEMET ha indicado que soplará alisio en Canarias, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes, con tramontana en Ampurdán y Menorca y viento moderado del este en litorales del norte peninsular, Alborán y, con intervalos fuertes, en el Estrecho. En el resto del territorio habrá viento flojo con predominio de los componentes sur y este.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido