Las claves para procesar a David Dionis: de ser el líder de la célula terrorista 'The Base' en España a delitos de odio y violencia extrema

Los detalles 'The Base' fue fundada en Estados Unidos en el año 2018, pero ya cuenta con delegaciones en medio mundo. Se definen como supremacistas de corte aceleracionista. Creen que el sistema no tiene solución y, por ello, buscan acelerar su destrucción mediante el caos y la violencia.

El juez de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a David Dionis, presunto líder en España de la célula terrorista neonazi 'The Base', por difundir mensajes de extrema derecha y entrenar con armas. Con 25 años, Dionis ya está en prisión provisional tras ser detenido en noviembre en Castellón. Se le acusa de dirigir la célula a través de un canal de Telegram, donde difundía directrices de 'The Base', considerada una banda terrorista neonazi. Junto a él será juzgado Jesús Estrada, su mano derecha. Dionis, con antecedentes por delitos violentos y de odio, habría reclutado miembros para la organización, financiándose mediante dinero de 'The Base' y el menudeo de droga. La Policía incautó un arsenal en Castellón y detectó conversaciones con Rinaldo Nazzaro, creador de 'The Base'.

Un juez de la Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a David Dionis por ser el presunto líder en España de la célula terrorista neonazi 'The Base'. Con solo 25 años, ya está en prisión provisional. Fue detenido en el pasado mes de noviembre en Onda, Castellón.

"Os pasaremos por encima como en el 36, cabrones". Este es solo uno de los mensajes de extrema derecha que difunde David Dionis, en referencia al golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil en España y al posterior franquismo.

El juez Antonio Piña, de la Audiencia Nacional, considera probado que hay indicios suficientes para sentarle en el banquillo por ejercer la dirección de la célula usando un canal de Telegram. Aunque este fue eliminado, se ha podido comprobar que en él difundía directrices de la organización 'The Base', considerada una banda terrorista de ideología neonazi. Sin olvidar que se le señala por haber realizado entrenamientos tácitos con armas.

Junto a David Dionis se sentará en el banquillo para ser juzgado Jesús Estrada, su mano derecha en 'The Base' y detenido en la misma operación.

¿Quién es David Dionis?

David Dionis acumula detenciones anteriores por delitos violentos y de odio. Desde Castellón, habría ejercido una labor continua, según el juez, de captación para 'The Base'. Esta organización fue creada en 2018 en Estados Unidos y ha generado células que ahora están repartidas por todo el mundo.

Realmente, son un grupo supremacista de corte aceleracionista. Creen que el sistema no tiene solución y, por ello, buscan acelerar su destrucción mediante el caos y la violencia.

Entre sus enemigos: los colectivos antifascistas, los migrantes, la comunidad LGTBIQ+, los musulmanes, los judíos, los miembros de las fuerzas de seguridad y las instituciones que, según ellos, han traicionado sus ideas.

"Disposición para cometer atentados"

En diciembre de 2025, el inspector jefe de la Policía Nacional y responsable de la Operación Cascadia, donde se detuvo a David Dionis, dijo: "Los investigadores manifestaron su disposición para cometer atentados y ya habían realizado varios entrenamientos tácticos utilizando técnicas y material paramilitar".

De hecho, la Policía Nacional incautó un auténtico arsenal en Castellón. Desde armas de fuego y armas blancas prohibidas, pasando por bates de béisbol, elementos paramilitares, hasta llegar a las banderas y objetos con simbología neonazi.

La detención de David Dionis se precipitó porque la Policía detectó conversaciones con Rinaldo Nazzaro, el creador de 'The Base' en Estados Unidos y que vive en San Petersburgo. Un individuo que pasó de ser un referente por sus servicios en Irak, a estar en el punto de mira del FBI.

Desde Rusia, recluta nuevos miembros para la organización, llegando incluso a aparecer en la televisión pública para vender lo que él llama un grupo de paramilitares.

Por todo ello, los investigadores tienen claro que Dionis y sus colaboradores pasaron de ser miembros de grupos de ultraderecha a formar parte y liderar esta organización terrorista. Y para ello, se financiaron de dos formas según el juez de la Audiencia Nacional: Dionis recibía dinero desde 'The Base' y con el menudeo de droga en España.

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