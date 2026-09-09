La gerente del PSOE señala a Cerdán en el caso Leire y reconoce que elaboraba "contratos verbales"

¿Por qué es importante? Ana María Fuentes, único cargo orgánico del partido imputada en este caso, ha aclarado que valían los contratos verbales en las compras de servicio y que ya, a posteriori, se elaboraban las hojas de encargo.

Ana María Fuentes, gerente del PSOE, ha responsabilizado al exsecretario de Organización, Santos Cerdán, de la contratación de dos abogados investigados en el caso de la exmilitante Leire Díez. Fuentes, quien ha declarado ante el juez Santiago Pedraz, explicó que autorizó el pago a los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver tras la validación de Cerdán, implicado en otro caso. Como gerente, registraba las hojas de encargo, y las contrataciones se hacían debido al volumen de pleitos. Está imputada por falsedad en documento mercantil, ya que las notas de encargo justificaban pagos considerados "mendaces" por el juez.

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha descargado en el exsecretario de Organización Santos Cerdán la responsabilidad de la contratación de dos abogados investigados en el caso de la exmilitante Leire Díez, a quien ha dicho no conocer, y que está imputada por presuntas maniobras contra causas judiciales que afectasen al partido.

Según informan fuentes jurídicas, en su declaración como investigada ante el juez Santiago Pedraz, Fuentes ha explicado que autorizó el pago de facturas a esos dos letrados -Jacobo Teijelo e Ismael Oliver- después de que Cerdán, quien dimitió en junio de 2025 al estar implicado en el caso Koldo, validase la prestación de sus servicios.

De esta forma, ha indicado que, como gerente, registraba las hojas de encargo. Además, ha admitido que en el PSOE valían los contratos verbales en las compras de servicio y que ya, a posteriori, se elaboraban las hojas de encargo.

Por otro lado, ha insistido en que no tenía ningún trato con Leire Díez y que el pago de viajes no pasa por ella, lo hacían las secretarias. En concreto, ha aclarado que ella solo autorizaba gastos superiores a 5.000 euros.

La gerente socialista, único cargo orgánico del partido imputada en este caso, está investigada por un delito de falsedad en documento mercantil al haber emitido notas de encargo que justificaban los pagos a los dos letrados, que el juez considera "mendaces", pues sospecha que ésta era una fórmula para retribuir a Leire Díez y a terceros.

Tras ella, ha declarado uno de esos abogados investigados, Ismael Oliver, quien ha señalado que fue Leire Díez quien le contrató en nombre del PSOE en concepto de asesoría jurídica sobre la comisión parlamentaria sobre la operación Cataluña, según las fuentes.

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