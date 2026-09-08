Marlaska minimiza a "un documento de trabajo interno" sin "ninguna finalidad espuria" el dossier con información ideológica de periodistas

¿Qué ha dicho? El ministro ha señalado que solo es un "documento de trabajo para conocer y saber lo que se dice de la actuación y actividad del Ministerio" sin que ello altere el derecho a la información o la libertad de expresión de los periodistas.

Este martes se reveló que el Ministerio del Interior ha creado un dossier sobre las tendencias políticas de varios periodistas, según 'El Confidencial' y confirmado por laSexta. Titulado 'Tertulianos radio y televisión', el documento incluye fichas con fotos, medios en los que trabajan y comentarios sobre su ideología. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, explicó en Ceuta que se trata de un "documento de trabajo interno" sin "finalidad espuria". Afirmó que su objetivo es conocer lo que se dice sobre el Ministerio, garantizando el respeto a la libertad de información y expresión.

Este martes saltaba la sorpresa al conocer que el Ministerio del Interior ha elaborado un dossier sobre las tendencias políticas de diferentes periodistas de este país, adelantado por 'El Confidencial' y confirmado laSexta, titulado 'Tertulianos radio y televisión' con fichas de periodistas, de directivos, de tertulianos y de redactores en las que aparecen la fotografía del periodista, junto a la información de en qué medios trabaja o colabora y comentarios sobre su ideología.

Por ello ha sido preguntado Fernando Grande-Marlaska en Ceuta durante la rueda de prensa que ha celebrado y el ministro ha limitado ese dossier a un "documento de trabajo interno y con ninguna finalidad espuria o de cualquier finalidad".

"Como conocéis bien los que trabajáis con el Ministerio del Interior durante estos años, en modo alguno se hacen diferencias entre medios o periodistas a la hora de dar la información o de contestar requerimiento. Nuestra creencia y disposición en ser activos con el derecho a la información y a la libertad de expresión es un conjunto en el Ministerio del Interior y en su área de comunicación", ha explicado.

Al ser repreguntado, Marlaska ha recalcado que se trata de un documento "para conocer y saber lo que se dice de la actuación y actividad del Ministerio", pero que, según le consta, "no tiene otro objetivo".

"No tiene, según se me ha trasladado, ningún otro objetivo. Realizar una labor de comunicación dirigida a trasladar el mensaje del Ministerio en la forma que puede ser más correcta en cada momento y llegar de una forma más eficaz si es preciso. Respeto absoluto a la libertad de información y expresión", ha concluido sobre esta cuestión.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido