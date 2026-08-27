Granada no deja de temblar y registra una treintena de terremotos, tres sentidos esta madrugada

Desperfectos en una cochera del barrio granadino del Zaidón después de los numerosos terremotos registrados en Granada la semana pasada.

Los detalles El IGN ha registrado 28 terremotos este jueves, tres sentidos por la población, en una serie sísmica que suma ya más de un millar de movimientos desde mediados de agosto.

La provincia de Granada ha registrado 28 temblores desde la medianoche hasta la mañana del jueves, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Aunque ninguno ha alcanzado magnitudes elevadas, tres de ellos han sido sentidos por la población. El movimiento más intenso, de magnitud 2,4, tuvo su epicentro en Churriana de la Vega. Esta actividad sísmica es parte de una serie iniciada a mediados de agosto, con dos terremotos significativos los días 15 y 18, de magnitudes 5,0 y 4,8 respectivamente. Desde entonces, se han registrado más de mil terremotos, recordando el enjambre sísmico de 2020-2021 que afectó a la región.

La tierra vuelve a moverse en Granada. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado 28 temblores desde la medianoche hasta la mañana de este jueves en la capital y su área metropolitana, tres de ellos sentidos por la población, aunque ninguno ha alcanzado una magnitud elevada. Es la última sacudida de una serie sísmica que mantiene en vilo a la provincia desde mediados de agosto y que tuvo sus episodios más intensos los días 15 y 18, con terremotos de magnitud 5,0 y 4,8.

El más intenso de los movimientos registrados este jueves ha alcanzado una magnitud de 2,4 grados. Se ha producido a las 7:52 horas, con epicentro en Churriana de la Vega y a una profundidad de cero kilómetros, una circunstancia que ha hecho que el temblor pudiera sentirse en superficie pese a su baja intensidad.

El terremoto ha sido percibido en Granada capital, Alhendín, Maracena y La Zubia, además de en una decena de municipios de la Vega granadina, según los datos recogidos por el IGN.

Apenas once minutos después, la tierra volvía a temblar. A las 8:03 horas se registró otro seísmo de magnitud 2,3, con epicentro en Armilla y a un kilómetro de profundidad, que también fue sentido por vecinos de alrededor de una docena de localidades. Un tercer movimiento, de magnitud 1,3 y localizado igualmente en Armilla, ha sido también percibido por la población.

En total, el organismo dependiente del Ministerio de Transportes ha detectado 28 terremotos durante las primeras horas de este jueves, la mayoría de ellos de pequeña magnitud y concentrados en distintos puntos del área metropolitana. Una actividad que, aunque no ha provocado daños, vuelve a recordar la inestabilidad sísmica que atraviesa la zona desde hace casi dos semanas.

Dos fuertes terremotos en solo tres días

Esta nueva sucesión de temblores se enmarca en la serie sísmica iniciada a mediados de agosto, cuando Granada vivió dos de los movimientos más intensos registrados en los últimos días.

El primero se produjo el 15 de agosto, cuando un terremoto de magnitud 5,0 y con epicentro en Alhendín sacudió la provincia y fue sentido por la población en numerosos municipios. El seísmo marcó el inicio de una intensa actividad que continuó durante los días posteriores con réplicas y nuevos movimientos de menor intensidad.

Solo tres días después, el 18 de agosto, otro terremoto de magnitud 4,8, esta vez con epicentro en Gójar, volvió a sacudir la provincia. El nuevo seísmo confirmó que la actividad no había cesado y volvió a poner el foco sobre una zona acostumbrada a convivir con los movimientos de tierra, pero en la que la sucesión de terremotos ha mantenido la atención de vecinos y autoridades.

Desde que comenzó esta secuencia, la actividad ha sido constante. La serie sísmica que afecta especialmente a Granada y a la zona sur de su área metropolitana ha registrado ya más de un millar de terremotos, según los datos actualizados del IGN. De ellos, cerca de un centenar han sido sentidos por la población.

La mayoría de los seísmos han sido de baja magnitud, en torno a los 2 grados, aunque durante este periodo se han registrado también una docena de terremotos de magnitud igual o superior a 3. Muchos de ellos se han producido, además, a profundidades muy superficiales, un factor que puede hacer que sean percibidos por la población incluso cuando no alcanzan grandes magnitudes.

El precedente del enjambre sísmico de 2021

La intensidad y persistencia de esta actividad ha llevado a comparar el episodio actual con el enjambre sísmico que afectó a la Vega de Granada entre 2020 y 2021, una de las últimas grandes secuencias de terremotos vividas en la provincia. Entonces, municipios como Atarfe, Santa Fe y Chauchina concentraron buena parte de los movimientos durante meses.

Aquella secuencia dejó numerosos terremotos y provocó una importante alarma entre la población de la Vega granadina. Algunos de los seísmos superaron la magnitud 4 y los continuos temblores mantuvieron durante semanas pendiente a una provincia que vuelve ahora a mirar bajo sus pies.

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