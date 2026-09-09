Aramís Fuster resucita a Marc Giró al inicio de la segunda temporada de Cara al Show: "Que esta alma distraída vuelva a la vida"

Tras el 'accidente' que dejó KO al presentador al final de la primera temporada del programa de laSexta, su cuerpo yace en el plató. Ahora, dos meses después, la bruja más famosa de España, le devuelve a la vida.

El 'accidentado' final de la primera temporada de Cara al Show, con un Marc Giró cayendo desplomado por las escaleras del plató, dejó en vilo a todos sus espectadores. ¿Estaba bien el presentador? ¿Qué había pasado? ¿Continuaría el espectáculo en septiembre?

Hoy, dos meses más tarde, volvemos, por fin, a saber de él. Su cuerpo yace en el escenario cuando Aramís Fuster, la bruja más popular de España, saca su magia a relucir y lo resucita con un ritual.

Entre rayos y centellas, y sin necesitar ningún tipo de idioma ('querida') más allá del castellano, la vidente repite tres veces una frase que hace que el 'showman' más estiloso de laSexta se ponga en pie: "Por el poder de Aramís, que esta alma distraída vuelva a la vida".

"¡No me grites! ¡No me grites!", vocifera Marc a Aramís antes de colocarse bien el traje y marcharse de manera airada. "No te he gritado, perdona, disculpa. Te he hablado normal", responde ella para después guiñarle el ojo a la audiencia.

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