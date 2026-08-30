La crisis migratoria en Ceuta, la victoria en el Mundial, los incendios, el eclipse... las noticias imposibles de olvidar de este verano

Los detalles Han sido meses en los que hay eventos que nos han unido como país, como la victoria de España, y otros que han provocado preocupación, tensión y conflicto.

El verano de 2026 ha sido memorable, lleno de eventos que quedarán en el recuerdo. En junio, las 12 actuaciones de Bad Bunny hicieron bailar a más de medio millón de personas, incluso compartiendo un fin de semana con el Papa León XIV en la capital. Sin embargo, el momento más destacado para los españoles ha sido la celebración de nuestra segunda estrella, reuniendo a familias y amigos para ver a nuestros jugadores brillar. También recordaremos el eclipse de 2026 y su impacto. No obstante, el verano tuvo sombras, como los incendios que arrasaron 250.000 hectáreas y la crisis migratoria en Ceuta. Gracias por acompañarnos en laSexta.

Si algo tenemos claro de estos tres meses de verano es que ha estado cargado de eventos para el recuerdo, momentos que han dejado huella y de los que nos acordaremos dentro de muchos años, sin duda.

¿Recuerdan a qué sonaba el mes de junio? Las 12 icónicas actuaciones de Bad Bunny hicieron que durante más de un mes se instalara en una casita desde donde hizo bailar a más de medio millón de personas. Algunos aseguran que lo hizo incluso con el Papa León XIV, con quien compartió fin de semana en la capital.

Sin embargo, si hay que elegir solo un día, la mayoría de españoles lo tienen claro: este es el verano de nuestra segunda estrella y de las tardes con familiares y amigos reunidos para ver a nuestros jugadores brillar.

Y es que, al fin y al cabo, a veces no es tanto el motivo, sino el juntarnos. Por ello, otro de los acontecimientos que recordaremos toda nuestra vida es el eclipse de este 2026 y dónde nos encontrábamos en ese momento.

Como ese día, este verano 2026 ha tenido sus luces y sus sombras. Más de 250.000 hectáreas han sido calcinadas por unos incendios que, un año más, no han contado con la prevención necesaria. Además, a día de hoy seguimos abriendo informativo con la crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta.

Estas son las noticias buenas y malas que les hemos contado en laSexta durante todo el verano. Ahora que rozamos el final, solo podemos darles las gracias por habernos acompañado.

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