Trabas por el idioma, saturación de la Policía y falta de papeles: Más Vale Tarde acompaña a la madre de Ali a denunciar el disparo con perdigones en Ceuta

Los detalles Ali fue atacado por unos encapuchados en el asentamiento de El Príncipe y recibió siete puntos de sutura en la frente. Pese a la gravedad de los hechos, su madre tenía miedo de denunciar por si les separaban.

Tras la agresión a Ali, un niño de ocho años en Ceuta, su madre decidió denunciar el ataque a pesar de no tener papeles y temer ser separada de su familia. Ali fue disparado con perdigones en la frente, cerca del ojo, y recibió siete puntos de sutura. La familia, que llegó a Ceuta el 30 de julio, vive en el asentamiento de El Príncipe. La denuncia fue complicada por la falta de documentación y la saturación de la Policía. Finalmente, con ayuda de laSexta y una intérprete, lograron presentar la denuncia. La dificultad del caso se agrava por no poder identificar a los agresores encapuchados.

Tras la brutal agresión de unos encapuchados contra Ali, un niño de ocho años, en Ceuta, su madre se ha atrevido a denunciar los hechos a la Policía. El pequeño recibió un disparo con perdigones en la frente, muy cerca del ojo, y tuvo que recibir siete puntos de sutura. Pese a la gravedad de lo ocurrido, su madre no estaba segura de denunciar porque no tienen papeles y le daba miedo que les separasen. Finalmente ha acudido a dependencias policiales y Más Vale Tarde la ha acompañado en todo el proceso.

Ali llegó a Ceuta con su familia, sus padres y su hermano, en la entrada masiva el pasado 30 de julio. Actualmente viven en el asentamiento de El Príncipe, donde el pequeño fue agredido la pasada noche del lunes al martes.

Su familia todavía está consternada por lo ocurrido y su madre ha relatado a Más Vale Tarde que Ali casi no ha dormido esta noche, tiene pesadillas y dolor de tripa de los nervios. Tienen miedo, además, de que pueda volver a ocurrir algo similar.

Tras meditarlo mucho, su madre ha decidido este miércoles denunciar los hechos para contar en primera persona lo que vivieron. Para ello, ha pedido ayuda a laSexta, ya que ha reconocido no sentirse segura de lo que pudiese ocurrir.

Trabas para denunciar

Al llegar a la comisaría, la falta de papeles, la barrera del idioma y la saturación que vive la Policía de Ceuta han dificultado mucho hacer los trámites. Ali, su madre y su hermano menor, de tres años, han pasado horas en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta.

El pequeño de ocho años estaba tan agotado por la falta de sueño que se ha quedado dormido en algunos momentos mientras esperaban su turno para denunciar.

En un primer momento les han puesto varias trabas. Primero han dicho a la madre que sin documentación no podía denunciar y, después, lo han justificado afirmando que la comisaría estaba llena, que hay miles de migrantes y que no pueden hacer eso con cada caso.

Un agente incluso ha preguntado que a qué agresor iba a denunciar si no le habían visto la cara. La familia no puede identificar al atacante porque iba en moto y encapuchado cuando disparó a Ali. No obstante, no haberle visto la cara no elimina el derecho a interponer una denuncia por los hechos ocurridos.

Tras insistir para que les atendiesen, tampoco han podido denunciar porque no tenían el parte del hospital. Más tarde, y ya con el parte médico en la mano, lo han conseguido. Una intérprete ha acompañado finalmente a la madre de Ali, que habla árabe, y los agentes les han tomado declaración.

Se debió dar parte al juzgado

Además, un agente ha contado a Más Vale Tarde que el hospital tendría que haber dado parte al juzgado ante la brecha por una herida de perdigón que presentaba Ali. Según ha explicado el agente, seguramente no lo hizo porque está igual de saturado que la Policía.

También por el problema de la barrera idiomática y porque dice que tienen muchísimos casos parecidos. Además, la denuncia tiene poco recorrido teniendo en cuenta que los agresores son encapuchados y que en el momento de los hechos no hubo ninguna detención.

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