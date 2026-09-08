Todo incógnitas por la desclasificación de los informes de Ceuta: Moncloa no aclara qué documentos quedarán secretos

Lo que sabemos Se van a hacer públicos alrededor de 40 archivo, entre los que hay notas del CNI, un documento del CIFAS y conversaciones del CNI con la Delegación del Gobierno en Ceuta y la Guardia Civil.

El Gobierno español publicará este miércoles unos 40 documentos relacionados con la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos, ocurrida a finales de julio. Estos documentos, desclasificados por el Consejo de Ministros, incluyen informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS). La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que se divulgarán todos los documentos disponibles, aunque algunos se mantendrán en secreto por seguridad nacional. La desclasificación es parte del compromiso de transparencia del Ejecutivo, anunciado por Pedro Sánchez en el Congreso. Los documentos estarán accesibles en la web de La Moncloa.

El Gobierno hará públicos este miércoles alrededor de 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta desde Marruecos a finales de julio después de que este martes el Consejo de Ministros haya desclasificado informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los servicios de información de las Fuerzas Armadas (CIFAS).

Aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que se publicarán todos los documentos que obran en poder del Ejecutivo, fechados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, algunos documentos se mantendrán en secreto por razones de seguridad nacional.

Fuentes del Ministerio de Defensa han evitado concretar sobre esta cuestión y, preguntadas por laSexta, se han remitido a las palabras de Saiz y a lo que diga el núcleo del Ejecutivo.

En este sentido, la portavoz ha recordado que para documentos que afectan a la seguridad nacional se sigue el cauce de la Comisión de Secretos Oficiales y ha insistido en que la voluntad del Gobierno es que la ciudadanía, bien directamente o a través de sus representantes políticos en esta comisión, acceda a toda la información. "No tenemos nada que esconder, actuamos con transparencia", ha defendido Saiz.

Según han informado a 'EFE' fuentes del Gobierno, entre los archivos desclasificados hay tres notas del CNI, como se denominan en el Centro, un documento del CIFAS y el contenido de unas conversaciones del Centro Nacional de Inteligencia con la Delegación del Gobierno en Ceuta y con la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3), el servicio de información de la Guardia Civil.

"Este martes damos un paso más en nuestro compromiso con la transparencia y con el derecho de la ciudadanía a conocer toda la información", ha subrayado.

Los 40 documentos estarán disponibles para toda la ciudadanía en la página web de La Moncloa a partir del miércoles. Saiz ha advertido de que detrás hay una importante labor de anonimizar, una tarea "que tiene su enjundia".

La desclasificación de los documentos fue un compromiso que hizo Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso el pasado jueves.

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