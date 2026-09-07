Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Los ataques continúan tras la visita de los enviados de EEUU a Kyiv, sin avances sobre la paz

Zelenski considera que la guerra de Rusia en Ucrania seguirá durante este invierno Aunque las conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania en la que ha sido la primera visita de los enviados de Donald Trump a Kyiv desde el inicio de la guerra han sido calificadas por ambas partes como "sustanciales", no hay avances. Y es que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que la guerra con Rusia parece que continuará durante el invierno. "Esperamos sinceramente poder alcanzar acuerdos con nuestros socios estadounidenses y contamos con el apoyo de nuestros socios europeos si la guerra se prolonga durante el invierno, que la situación que se presenta en este momento", aseguró el mandatario ucraniano en su declaración posterior al encuentro. Compartir en X

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🚨 Kyiv, bajo más alertas por ataque aéreo de día que en ningún otro momento de la guerra La vida en Kyiv ha cambiado. Lo hizo ya en febrero de 2022, cuando Rusia inició su operativo a gran escala contra Ucrania, pero la situación no ha hecho más que empeorar. Según un análisis de cifras gubernamentales realizado por la BBC, la capital sufre más alertas por ataque aéreo de día que nunca: la mayoría de los ataques solían ocurrir de noche y de madrugada, pero la nueva estrategia por parte de Moscú está causando muchos daños en escuelas y negocios. Según recoge la cadena británica, los ataques ininterrumpidos han obligado a la población a buscar refugio hasta 13 veces al día, con alertas que duran desde unos minutos hasta cuatro horas y media. Los residentes de Kyiv luchan por adaptarse a esta nueva realidad, agravando el estrés y la ansiedad que ya padecían. Las alertas obligan a los alumnos a abandonar las aulas y a los trabajadores, sus oficinas. Los trenes se interrumpen. Todo esto ha obligado al Gobierno a tener que planificar un nuevo sistema de alerta de dos niveles que permite a la población seguir trabajando, viajando o estudiando, en función de la magnitud de la amenaza. Compartir en X

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Rusia roza el millón y medio de soldados perdidos en la guerra con Ucrania Rusia ha perdido, desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, unos 1.497.980 soldados en Ucrania, según el último informe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En esta cifra están incluidos las más de 1.500 bajas que Kyiv estima que sufrió Moscú en las últimas 24 horas. Según este informe, Rusia también ha perdido: 12.332 tanques

25.284 vehículos blindados de combate

145.026 vehículos y tanques de combustible

49.311 sistemas de artillería

2.103 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes

1.609 sistemas de defensa aérea

441 aeronaves

355 helicópteros

2.516 sistemas terrestres no tripulados

502.717 drones

35 buques y embarcaciones

2 submarinos Compartir en X

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La visita de Witkoff y Kushner a Ucrania, más efectiva "que los Patriot" pero sin avances hacia el fin de la guerra Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron ayer a Ucrania tras un día de contactos en Moscú con las autoridades de Rusia, en el que ha supuesto su primer desplazamiento a territorio ucraniano desde el estallido de la guerra en febrero de 2022. Allí se reunieron, en Kyiv, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha destacado que su presencia en la capital ha funcionado "mejor que los Patriot", en referencia a la tregua de tres días para evitar ataques sobre Kyiv y Moscú a raíz de la visita de los estadounidenses. "Hoy habéis funcionado incluso mejor que los sistemas Patriot para nuestros ciudadanos de la capital. Gracias. Venid más a menudo y nuestra gente tendrá la oportunidad de vivir un poco más", ha afirmado Zelenski. No obstante, esta reunión se ha saldado sin avances significativos hacia el fin de la guerra. Compartir en X

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Un muerto y cuatro heridos en un ataque de Ucrania contra la región rusa de Perm, cerca de los Urales Al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas a causa de un ataque con drones lanzado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Perm, situada cerca de los montes Urales (centro), según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin. El gobernador de Perm, Dimitri Majonin, ha señalado en un mensaje en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 27 drones en el marco de un "ataque masivo" por parte de Kyiv, antes de lamentar la muerte de una persona por un impacto en "un edificio de apartamentos". "He dado orden a los organismos pertinentes y a la administración municipal de Perm para que tomen todas las medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias", ha apuntado, antes de confirmar que "se ha habilitado un centro de acogida temporal para los residentes" y agregar que las obras de reparación del edificio alcanzado comenzarán "en breve". Europa Press Compartir en X

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