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Última hora política en directo | Sánchez acude al Congreso con un Gobierno sacudido por la "injerencia" del Supremo sobre la 'ley de nietos'
El presidente del Gobierno se enfrenta a su primera sesión de control en el Congreso, antes de ser entrevistado en televisión. La crisis en Ceuta, la 'ley de nietos' y el informe PISA centrarán los temas que aborde en el inicio del curso político.
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Patxi López tacha de "sinsentido" la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
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Fuentes del Gobierno hablan de "injerencia" de Supremo en la 'ley de nietos'
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El PSOE acusa a PP y Vox de "sembrar el miedo" tras la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
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La 'ley de nietos', clave en la jornada de hoy tras ser suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo
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Primera sesión de control a Sánchez con la 'ley de nietos', la crisis de Ceuta y el informe PISA a su espalda
Patxi López tacha de "sinsentido" la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "sinsentido" la decisión del Supremo de frenar la 'ley de nietos'. "Cómo se puede mantener la nacionalidad y negarle el derecho al voto", ha señalado en los pasillos del Congreso antes del inicio de la sesión de control al Gobierno. Y ha recordado cuando Feijóo pedía hace años esa misma ley para los exiliados y cómo se utiliza una estrategia puramente trumpista para "sembrar la sombra de sospecha sobre el sistema electoral español". "Es un sinsentido que no explican", ha sentenciado.
Fuentes del Gobierno hablan de "injerencia" de Supremo en la 'ley de nietos'
En conversación con laSexta, fuentes del Gobierno señalan como una nueva "injerencia" la intervención del Tribunal Supremo en la 'ley de nietos'. Un frenazo que deja una situación anómala con miles de nuevos nacionalizados, pero sin poder ejercer su derecho al voto. En público, el ministro Bolaños se ha mostrado contundente pidiendo "celeridad" al Supremo para resolver esta situación.
El PSOE acusa a PP y Vox de "sembrar el miedo" tras la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos'
El PSOE no comparte la decisión del Tribunal Supremo (TS) de dejar en suspenso las altas en el censo electoral por la 'ley de nietos', según ha asegurado su secretaria de Organización, Rebeca Torró, que ha acusado a PP y a Vox de "sembrar miedo con la falsa manipulación del censo".
El PSOE se ha referido así a la decisión del Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la 'ley de nietos', hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles.
"Es imprescindible que el Tribunal Supremo resuelva cuanto antes. El derecho a voto es sagrado en democracia. Sembrar miedo con la falsa manipulación del censo solo revela la desesperación de PP y Vox. Ya les advierto: no van a llegar ni con los atajos", ha indicado Torró un mensaje en X.
La 'ley de nietos', clave en la jornada de hoy tras ser suspendida cautelarmente por el Tribunal Supremo
A lo largo de la jornada se espera que Sánchez aborde la cuestión de 'ley de nietos', que el Tribunal Supremo suspendió ayer de manera cautelar a petición de Vox y Iustitia Europea. Con esta decisión, el alto tribunal suspende de manera cautelar las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), en trámite y finalizadas, que se obtuvieron a partir de una instrucción del Ministerio de Justicia dictada en 2022 que otorgaba la posibilidad de votar a todos los exiliados que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin entrar en las razones de su traslado.
Primera sesión de control a Sánchez con la 'ley de nietos', la crisis de Ceuta y el informe PISA a su espalda
A las 9:00h arranca en el Congreso de los Diputados la primera sesión de control al Gobierno a la que se enfrenta Pedro Sánchez en el nuevo curso, después de un verano convulso marcado, principalmente, por la crisis humanitaria en Ceuta tras la entrada masiva de cerca de 80.000 personas a finales de julio. El PP, entre otras cosas, quiere que la ministra de Educación, Milagros Tolón, responda sobre los derechos educativos de los alumnos de Ceuta, que ha comenzado el curso escolar entre críticas y fuertes medidas de seguridad, aunque se prevé que también se coloque sobre la mesa el último informe PISA, publicado ayer, que muestra el peor resultado de España de la historia.