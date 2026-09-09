Última hora política en directo | Sánchez acude al Congreso con un Gobierno sacudido por la "injerencia" del Supremo sobre la 'ley de nietos'

Patxi López tacha de "sinsentido" la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos' El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "sinsentido" la decisión del Supremo de frenar la 'ley de nietos'. "Cómo se puede mantener la nacionalidad y negarle el derecho al voto", ha señalado en los pasillos del Congreso antes del inicio de la sesión de control al Gobierno. Y ha recordado cuando Feijóo pedía hace años esa misma ley para los exiliados y cómo se utiliza una estrategia puramente trumpista para "sembrar la sombra de sospecha sobre el sistema electoral español". "Es un sinsentido que no explican", ha sentenciado. Compartir en X

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Fuentes del Gobierno hablan de "injerencia" de Supremo en la 'ley de nietos' En conversación con laSexta, fuentes del Gobierno señalan como una nueva "injerencia" la intervención del Tribunal Supremo en la 'ley de nietos'. Un frenazo que deja una situación anómala con miles de nuevos nacionalizados, pero sin poder ejercer su derecho al voto. En público, el ministro Bolaños se ha mostrado contundente pidiendo "celeridad" al Supremo para resolver esta situación. Esther Redondo Compartir en X

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El PSOE acusa a PP y Vox de "sembrar el miedo" tras la decisión del Supremo sobre la 'ley de nietos' El PSOE no comparte la decisión del Tribunal Supremo (TS) de dejar en suspenso las altas en el censo electoral por la 'ley de nietos', según ha asegurado su secretaria de Organización, Rebeca Torró, que ha acusado a PP y a Vox de "sembrar miedo con la falsa manipulación del censo". El PSOE se ha referido así a la decisión del Supremo de dejar en suspenso las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como consecuencia de la 'ley de nietos', hasta que los consulados acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de ser descendientes de exiliados españoles. "Es imprescindible que el Tribunal Supremo resuelva cuanto antes. El derecho a voto es sagrado en democracia. Sembrar miedo con la falsa manipulación del censo solo revela la desesperación de PP y Vox. Ya les advierto: no van a llegar ni con los atajos", ha indicado Torró un mensaje en X. Lee aquí el artículo completo Compartir en X

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