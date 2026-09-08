Lesiones compatibles con la tortura e indicios de agresión sexual: laSexta accede a la autopsia de Francisca Cadenas

El texto indica que, aunque no se habla de torturas o agresión sexual propiamente, es algo que se deduce de la lectura de la autopsia. En el informe, además, hay incisiones, secciones y surcos compatibles con el uso de una herramienta de corte.

Novedades en el caso de Francisca Cadenas con respecto a su autopsia. El informe expone que los hermanos Julián y Manuel González, supuestamente, la sometieron a torturas y agresiones sexuales. En el informe médico forense se describen "lesiones traumáticas que se produjeron perimortem".

El mismo texto indica que los restos de Cadenas fueron encontrados en el interior de un saco de rafia. La cabeza estaba envuelta en varias capas de paños y cubierta con un plástico, sujeto con una cuerda. Los forenses, al analizar los huesos, también encontraron incisiones, secciones y surcos de corte, "localizados, principalmente, en zonas articulares".

Estos, como expone la autopsia, serían compatibles con el uso de una herramienta de corte con hoja de sierra eléctrica. El informe también señala una intencionalidad de desmembrar el cuerpo de Francisca. La autopsia establece que la mujer murió de forma violenta y añade elementos de carácter homicida.

Beatriz de Vicente expone que en la autopsia no se habla "ni de torturas ni de agresión sexual, eso es una deducción que uno puede hacer cuando lee la autopsia". El informe, como señala, sí que habla de muchas fracturas perimortem, lo que significa "que no necesariamente son después de la muerte y que permiten hablar, probablemente, de torturas ante mortem".

La abogada señala que el texto también indica que se cortó el sujetador y que estaba sin ropa de cintura para abajo, lo que permite inferir que, probablemente, Francisca fue víctima de agresión sexual. "Lo que sí hay son evidencias científicas de lesiones que podían apuntar a ensañamiento y tortura, e indicios de agresión sexual, pero no prueban", reflexiona.

José Luis Torá indica que se solicitó una diligencia en julio para llevar a cabo una reconstrucción judicial. Uno de los abogados de los principales investigados habría denunciado al jefe de servicios de la cárcel Sevilla II porque no le dejaría entrevistarse con su representado para organizar esta diligencia, según publica 'El Periódico'. "Si fuese cierto sería gravísimo", expone Beatriz.

De Vicente expone que los implicados deberían estar presentes en esa reconstrucción, pero depende de ellos implicarse o no y tener una participación activa. La familia de Francisca sí que quieren participar en esa reconstrucción porque, por ejemplo, el hijo de Cadenas llamó a la puerta de esa casa buscando a su madre.

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