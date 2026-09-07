Última hora de la crisis en Ceuta | Vivas señala a Marruecos por la "invasión" y alerta de que la situación en Ceuta es de "alarma máxima para la seguridad nacional"

Las comunidades del PP descartan repartir migrantes de Ceuta porque "legitima la invasión" Los presidentes autonómicos del PP que han acudido este lunes a arropar a su homólogo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una conferencia en Madrid, se han mostrado contrarios al reparto de menores migrantes que se encuentran en la ciudad autónoma porque, entre otros argumentos, eso "legitimaría la invasión" de finales de julio. Con esas palabras lo ha expresado el presidente murciano, Fernando López Miras, en declaraciones a la prensa a la entrada del hotel en el que Vivas ofrece un desayuno informativo, presentado por el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. López Miras ha subrayado que el reparto de menores "no es la solución" porque, a su juicio, no pueden "legitimar una acción dirigida y teledirigida de invasión". Para el presidente murciano, la única solución es "que todos retornen a su país y si son menores, mucho más importante pues tienen que estar con su familia". Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ofrecido otros dos argumentos: que "la Unión Europea ha advertido que no pueden pisar la península" y que "el efecto llamada sería inmediato y enorme" si "consiguen su objetivo, que es pasar a territorio de la Europa continental". Para el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, el reparto de menores migrantes es un intento del Gobierno de "normalizar esta situación", pero no puede ser que "cada vez que tiene una avalancha la distribuya por todo España sin más". "Lo que Galicia no iba a aceptar en ningún caso es un reparto a la carta, un reparto injusto, sin planificación, sin financiación, excluyendo a las comunidades autónomas que presionen al Gobierno para no entrar en esta distribución y que el Gobierno se deja presionar por intereses políticos", ha añadido. El presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha opinado que no se puede solucionar el problema generando un problema en otras comunidades autónomas: "Eso es repartir el problema". "No es un problema de inmigración, es un problema por una invasión y, por lo tanto, tiene que tener otro trato", ha apuntado. Por último, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha considerado que "la raíz del problema es la invasión", "un ataque a nuestras fronteras", por lo que "lo que hay que hacer es eliminar cuanto antes esa invasión y ese ataque, devolviendo a todos los migrantes por donde han venido". EFE Compartir en X

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Crónica | Vivas dice que Marruecos "está detrás del golpe" y exige a Sánchez fijar "una fecha de vuelta a la normalidad" en Ceuta El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asegurado que está convencido de que Marruecos "está detrás del golpe" que sufrió la ciudad autónoma a finales de julio con la entrada masiva de 80.000 migrantes irregulares y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que fije "una fecha de vuelta a la normalidad". "Ceuta es una olla a presión que en cualquier momento puede estallar. Ceuta está en una situación límite no puede seguir aguantando", ha declarado Vivas en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, que ha presentado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Vivas ha señalado que es "inevitable" que, ante las "consecuencias tan graves" y "casi demoledoras" desde la avalancha, "uno se pregunte quién está detrás del golpe". "Y yo me voy a arriesgar, me voy a mojar en base a los indicios y a las convicciones. Yo estoy convencido que detrás del golpe está Marruecos", ha aseverado. A renglón seguido, ha pedido que se ponga pongan "los medios necesarios para que Ceuta vuelva a la normalidad cuanto antes y que, además, se fije una fecha para esa vuelta a la normalidad, aunque sea orientativa". Además, Vivas ha asegurado que él, conociendo como conoce "la categoría y la profesionalidad de los funcionarios del Servicio de Inteligencia de España", presume que los funcionarios del Servicio de Inteligencia de España, "indicaron hasta el día en que se iba a producir la avalancha, hasta el día en que se iba a producir la invasión". Europa Press Compartir en X

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Vivas pide para Ceuta "un estatus en la UE equiparable al de las regiones periféricas" Un día antes de su viaje a Bruselas, el presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas insiste en reivindicar los derechos europeos que debería tener Ceuta. "Necesitamos un estatus en la Unión Europea equiparable al de las regiones periféricas", asegura. Así, Vivas defiende que necesitar adecuar los motivos en materia de migración por ser frontera entre Europa y África. Y añade también que reclamará un modelo económico de "más España y más Europa". Compartir en X

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Torres no aclara si prevé que la crisis de Ceuta castigará al PSOE en las urnas: "Quedan muchos meses" El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, no ha aclarado si prevé que la crisis de Ceuta castigará al PSOE en las urnas, pero ha apuntado que falta mucho tiempo para las elecciones y puede ocurrir algo que "cambie las tornas". Así se ha pronunciado en Cadena Ser Canarias. "Quedan muchos meses, la política es cambiante", ha precisado y ha añadido: "lo que hoy es algo que parece que va a determinar una cita electoral, luego ocurre cualquier otra cosa y cambian totalmente las tornas". Precisamente hoy se han conocido varias encuestas en las que se señala un retroceso importante del PSOE si hubiera elecciones generales y la suma de más de 200 escaños entre PP y Vox. Sin embargo, Torres no ha querido profundizar al respecto y se ha limitado a recordar que este era el "Gobierno que decían que iba a durar tres días" y llegará "al final de la legislatura". El ministro también ha negado que exista un "chantaje" de Marruecos a España y que por eso se exculpe al país vecino de la entrada masiva de 80.000 inmigrantes en Ceuta. "Eso es un disparate absolutamente", ha exclamado y ha alegado que el Gobierno de España defiende "la soberanía nacional", los territorios y la buena vecindad. Compartir en X

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Cuerpo llama a dar respuestas al sentimiento de "incertidumbre y miedo" de los ceutíes El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha abogado este lunes por entender el sentimiento de "incertidumbre y miedo" de los ceutíes, que reflejan las encuestas, tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio, y ha llamado a dar respuesta a ese estado de ánimo "con toda la premura posible" y adoptar medidas que ayuden a Ceuta a recuperar la normalidad. "Cada día que no se ha vuelto a la normalidad en Ceuta es un día que llegamos tarde", ha dicho Cuerpo en 'Los desayunos' de RTVE y EFE al ser preguntado por la encuesta publicada por El País y la Cadena Ser, que refleja que un 63 por ciento de los españoles cuestionan la gestión del Gobierno. En este sentido, ha asegurado que para que cambie la narrativa "los ceutíes necesitan ver resultados" y de ahí -ha destacado- la importancia de las medidas económicas aprobadas por el Gobierno la semana pasada. EFE Compartir en X

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Vivas acusa al Gobierno de Sáncehz de no cumplir con sus "responsabilidades constitucionales" Continúa Vivas acusando al Gobierno central de que "no han estado a la altura de las responsabilidades constitucionales" a las que están obligados. Dice el presidente de Ceuta que ellos avisaron al Gobierno de Sánchez días antes de que se estaba incrementando la entrada y que no era lo normal. Dice Vivas que la respuesta del Gobierno fue que "era lo de todos los veranos". "No es una crisis migratoria, es una crisis existencial y de Estado. Y solo así se puede enfocar", añade el presidente ceutí. Compartir en X

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Vivas señala a Marruecos por la "invasión" y alerta de que la situación en Ceuta es de "alarma máxima para la seguridad nacional" El presidente de Ceuta Juan Jesús Vivas comienza su intervención. "Los ceutíes han perdido la alegría, viven con el alma en vilo, han tenido que cambiar su día a día. Los altercados y alteraciones del orden son contínuos", defiende Vivas. "Ceuta vive una situación de alarma máxima para la seguridad nacional. Es una olla a presión", dice Vivas. Y señala directamente a Marruecos. Asegura que de nuevo el país vecino ha dado un paso "en la actitud sistémica de intentar ahogar y derribar a Ceuta y Melilla. No es nuevo. El paso esta vez le ha salido bien". "Marruecos ha vuelto a utilizar la presión migratoria como instrumento de fines políticos y para poner en jaque al Estado de la UE", acusa. Compartir en X

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Feijóo: "Que los ceutíes vivan tranquilos será una prioridad nacional" El líder del PP insisten en su discurso en el "abandono" que ha sufrido Ceuta ante la "invasión migratoria" por parte del Gobierno central y ha destacado el "liderazgo político y moral" del presidente Vivas. Ha terminado prometiendo que para el PP "que los ceutíes vivan tranquilos será una prioridad nacional". Compartir en X

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Torres ve "imposible" cifrar los migrantes que quedan en Ceuta y dice que son 4.000 los retornados desde el 10 de agosto El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que es "imposible" responder a la pregunta de cuántos migrantes quedan en Ceuta un mes después de la entrada masiva y ha subrayado que ya son 4.000 las personas que han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto. El 'mando único' del Gobierno en Ceuta también ha subrayado que se han abierto 3.500 plazas para inmigrantes y hay previstas instalaciones para acoger a 6.000, destacando además que las devoluciones se practicarán de forma "más rápida" que en los procedimientos habituales ante el refuerzo de personal en la ciudad autónoma. En una entrevista en 'Cadena Ser Canarias', el ministro también se ha referido a la habilitación del puerto de Ceuta para acoger inmigrantes tras el rechazo del Gobierno de Juan Jesús Vivas pese a que, según ha recordado el ministro, ya se había acordado "por unanimidad" tal y como recogen las actas. "¿Qué alternativas tenemos?", ha planteado. El titular de Política Territorial también ha confirmado que ya son 2.000 los menores migrantes filiados, si bien la cifra aumentará porque todavía quedan "en la calle", y ha avanzado que tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes se actualizarán los datos. Asimismo, Torres ha insistido en que la prioridad es la "reagrupación familiar" de los menores, al tiempo que ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha negado la "opción" de que sean traslados a la península, en línea con lo defendido por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego. Compartir en X

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Feijóo critica que ubicar a los migrantes en el puerto "es una gran irresponsabilidad" Continúa Feijóo insistiendo en que el Gobierno central no ha estado presente y que debe estarlo, señalando que no están a la altura de lo sucedido. Dice Feijóo que el Estado debe tomar las decisiones escuchando y "no imponiendo, como este fin de semana". Compartir en X

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Feijóo, a Vivas y a los ceutíes: "No estáis solos" "Frente a la indignidad del Gobierno central la dignidad de un hombre de Estado, Juan Jesús Vivas", arranca el líder del PP su intervención en un desayuno informativo con el presidente de Ceuta. Feijóo muestra su apoyo a Vivas y a los ceutíes: "No estáis solos". "Desde el primer día el PP se ha comportado con la altura de Estado que ha faltado en el Gobierno central", asegura. Dice Feijóo que el PP sí ha estado en la ciudad autónoma y que ha propuesto una hoja de ruta a seguir a "un Gobierno bloqueado". Compartir en X

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Feijóo y una docena de dirigentes del PP arropan a Vivas en Madrid El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y doce dirigentes autonómicos del partido arropan este lunes al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante un desayuno informativo en Madrid, un día antes de que el dirigente ceutí viaje a Bruselas para abordar con responsables de las instituciones europeas la situación de la ciudad autónoma. Feijóo ha sido el encargado de presentar a Vivas a las 9:00h en una conferencia a la que asisten el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; el presidente de la Generalitat Valencia, Juanfran Pérez Llorca; y el presidente de Melilla, Juan José Imbroda También están presentes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el presidente del PP vasco, Javier de Andrés; el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández; el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; y el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo. A todos ellos se suma el Comité de Dirección del PP al completo, encabezado por el secretario general, Miguel Tellado, y formado también por los vicesecretarios Alma Ezcurra, Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Juan Bravo, Carmen Fúnez, Alberto Nadal, Borja Sémper y Jaime de los Santos. Asimismo, acuden los portavoces parlamentarios del partido, Ester Muñoz, del Congreso; Alicia García, del Senado; y Esteban González Pons, del Parlamento Europeo, además de la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, han detallado fuentes del PP. Europa Press Compartir en X

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Educación contrata seguridad privada para garantizar la vuelta al cole en Ceuta: "Fue una petición de la comunidad educativa" En su intervención en TVE, Tolón ha confirmado que su departamento ha contratado seguridad privada para garantizar el inicio de curso en Ceuta desde el 1 de septiembre. Si bien ha recordado que las aulas son "centros seguros", ha asegurado que esta medida se ha tomado a raíz de una "petición de la comunidad educativa" y que se irá ampliando "si fuera necesario". Respecto a los niños migrantes presentes en Ceuta, ha aseverado que es un número que "todavía" no puede "decir" y que "la prioridad" del Gobierno es "filiar a todas las personas" para saber "cuántos se quedan y cuántos se van a cualquier sitio de la Península", para lo que ha reclamado"solidaridad" a las distintas autonomías. No obstante, indicó, se busca la reagrupación familiar. Según la responsable de Educación, "todo" está "preparado para cuando tengamos que acogerlos, darles una educación", según marca la Ley de Extranjería. Para ello, señaló, se trabaja en "varios escenarios", dependiendo de los niños que se queden, los conocimientos que tengan y las edades, para garantizarles el derecho a la educación. Servimedia Compartir en X

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Milagros Tolón, sobre la vuelta al cole en Ceuta: "Para llegar a la normalidad es imprescindible la vuelta a la rutina escolar" La ministra de Educación, FP y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que para alcanzar "la normalidad en Ceuta" es imprescindible que "la rutina [escolar] empiece". En una entrevista en 'La Hora' de TVE esta mañana, primer día de la 'vuelta al cole', la titular de la cartera de Educación ha insistido en que para llegar a esta normalidad es necesario que vaya "el mayor número de alumnos" a los 35 centros educativos de la ciudad autónoma, si bien ha matizado que desde el Gobierno comprenden "todas las situaciones" que se viven en las familias. "Yo soy madre y sé lo que supone mandarles [al colegio]", ha señalado, pero ha subrayado que "las aulas son centros seguros". "Estoy convencida de que va a ser muy bueno para intentar llegar a esa normalidad pero también para nuestros niños y niñas". Compartir en X

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