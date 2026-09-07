Guerra en Irán en directo | Irán avisa de que responderá a los ataques de EEUU golpeando instalaciones petrolíferas en la región

Irán avisa de que responderá a los ataques de EEUU golpeando instalaciones petrolíferas en la región El presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha señalado este lunes que Teherán responderá a los ataques de Estados Unidos golpeando instalaciones petrolíferas y gasísticas en la región de Oriente Próximo. "Es simple: la cadena de producción de petróleo y gas aquí es extensa, accesible y está expuesta", ha señalado Qalibaf, que ejerce de jefe de la delegación iraní en las negociaciones con Estados Unidos. "Las compañías estadounidenses de petróleo y gas en estas aguas y instalaciones comparten esa exposición. Ataca nuestros activos y serás atacado. Ya lo hemos demostrado", ha afirmado el dirigente iraní en un mensaje en redes sociales en el que hace referencia a las bases "que ya no son viables". Con este mensaje replica al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien celebró los últimos ataques estadounidenses contra buques petroleros en aguas del estrecho de Ormuz, afirmando que "si Irán dispara a los barcos de Estados Unidos", Washington va a "destruir y hundir sus petroleros". "Todo lo que tienen que hacer es no disparar a la Armada", afirmó. Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Europa Press Compartir en X

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Un grupo kurdo acusa a Irán de atacar con drones una de sus bases en el norte de Irak Un grupo kurdo ha denunciado este lunes un ataque con drones por parte de Irán contra una de sus bases en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, sin que Teherán se haya pronunciado sobre las acusaciones, en medio del conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país. Amjad Husein Panahi, portavoz de Komala-Facción Reformista, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión kurda Rudaw que un total de tres drones han impactado en una base en la provincia de Sulaimaniya en torno a las 4:50h (hora local), antes de confirmar daños materiales en las instalaciones. Asimismo, ha resaltado que el ataque se ha saldado sin víctimas por las medidas de seguridad adoptadas por el grupo, antes de especificar que desde el estallido del conflicto Irán ha lanzado más de un centenar de misiles y drones contra sus posiciones en el norte de Irak. Irán ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear. Europa Press Compartir en X

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Irán avisa a Corea del Sur ante un posible despliegue en Ormuz: "Tendrá graves consecuencias" La implicación de Corea del Sur en el conflicto entre Israel y Estados Unidos e Irán podría tener "graves consecuencias". Así lo ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, quien ha advertido en un mensaje en coreano en sus redes sociales que su "presencia militar" o cualquier participación en "operaciones" en el Golfo pérsico y en el estrecho de Ormuz será considerada como un acto de apoyo directo a los agresores. "La relación entre Irán y la República de Corea cuenta con más de 64 años de historia, y las relaciones entre ambos países han evolucionado de manera constante sobre la base del respeto mutuo. Irán considera de gran importancia su relación amistosa con la República de Corea", ha comenzado Bagaei en su mensaje. Sin embargo, ha continuado, ha señalado que la "situación actual" hace que Irán esté defendiéndose de "las acciones agresivas de Estados Unidos" y respondiendo "con firmeza a los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos contra mujeres y niños", por lo que cualquier presencia militar o participación en operaciones en la región será vista como un apoyo al agresor. "Ningún país soberano y responsable debe ceder a las presiones y amenazas de Estados Unidos y participar en la complicidad de actos de agresión y terribles crímenes contra el gran pueblo iraní", ha concluido el titular de la cartera de Exteriores. La semana pasada, Seúl aseguró que estaba estudiando la posibilidad de desplegar tropas en el estrecho de Ormuz, aunque matizó que lo haría siempre y cuando no comprometiera su "capacidad de defensa". Compartir en X

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Kushner afirma que Israel actúa de forma "un tanto irracional" en Gaza por las elecciones de octubre l enviado especial de Estados Unidos Jared Kushner ha considerado este domingo que Israel actúa de un modo "un tanto irracional" en "ciertos aspectos" en Gaza debido a las elecciones que serán celebradas en el país el próximo 27 de octubre, a la par que ha considerado que ambos países están "de acuerdo" en cuanto al "estado final" del enclave. "Estamos resolviendo algunos problemas políticos en Israel. Creo que coincidimos con ellos en cuanto al objetivo final. Justo van a pasar por unas elecciones de locos y eso les hace actuar de forma un tanto irracional en ciertos aspectos. Pero estamos muy decididos y estamos resolviendo estas cuestiones", ha aseverado Kushner en rueda de prensa en el marco de su visita a Kiev, capital de Ucrania, en el que supone su primer desplazamiento, junto a Steve Witkoff --también enviado de Trump--, a territorio ucraniano desde el estallido de la guerra en 2022. A renglón seguido, el enviado especial ha sostenido que Gaza no solo "lleva mucho, mucho tiempo sin funcionar", sino que se trata de un enclave que "básicamente construyeron las ONG y los terroristas" y que ha sido "un lugar distópico durante mucho tiempo". En ese sentido, el también yerno del jefe de la Casa Blanca, se ha jactado de que "durante el último año" ha sido "incrementada la ayuda humanitaria en la antigua zona de guerra", en lo que ha definido como un "cambio" en el modo en que se prestaba ayuda allí antes. "En Gaza, la ONU gastaba tres veces más por persona en ayuda que en Siria. ¿Por qué? Porque se había convertido en todo un complejo industrial de ayuda y gran parte de ella se estaba desviando para financiar una organización terrorista. Así que cambiamos la forma de prestar ayuda", ha alardeado Kushner agregando --sin ofrecer datos específicos-- que "ahora" Gaza "tiene una de las tasas de desnutrición más bajas del mundo". Europa Press Compartir en X

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El precio del petróleo sube a más de 97 dólares tras un nuevo intercambio de ataques entre EEUU e Irán El precio del petróleo Brent —de referencia en Europa— subía un 1,4% antes de la apertura las Bolsas europeas, hasta los 97,6 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI) —de referencia en EEUU—, se encarecía también un 1,4%, hasta los 92,8 'billetes verdes' el barril, tras intercambiar Estados Unidos e Irán nuevos ataques durante este fin de semana. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado el ataque de Estados Unidos contra tres petroleros iraníes y ha informado de una respuesta contra seis embarcaciones, incluidos tres petroleros y tres buques más vinculados con Estados Unidos. Asimismo, informó este domingo de un ataque sobre un vehículo de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que navegaba por el estrecho de Ormuz, el cual está bajo control iraní. Con esta acción, Teherán eleva a siete las embarcaciones norteamericanas atacadas en las últimas 24 horas, en represalia por la incursión de Washington contra tres petroleros iraníes. Europa Press Compartir en X

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Irán amenaza con una respuesta "más rápida, dura y dolorosa" a los ataques de Estados Unidos Las reglas del juego han cambiado. Las hostilidades entre Estados Unidos e Irán han ido aumentando, a lo que el principal negociador de Irán ha reaccionado advirtiendo a Washington de que cualquier ataque estadounidense podría provocar una respuesta "más rápida, más dura y más dolorosa". El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó el domingo que los estadounidenses deben comprender "antes de que sea demasiado tarde" que las "reglas del juego han cambiado", según una traducción de sus comentarios en los medios estatales. Sus comentarios se producen casi una semana después de que se reanudaran los combates entre Irán y Estados Unidos, y un día después de que Washington dijera que había atacado petroleros iraníes en respuesta al ataque de Teherán a buques de guerra estadounidenses en las aguas de la región. Compartir en X

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