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"uno que dirigió 'E.T.'"

El inesperado elogio de Spielberg a Victoria Luengo por 'El ser querido': "Cuando supe que había escrito mi nombre en un WhatsApp, lloré"

Durante su visita a 'Cara al Show', la protagonista de 'El ser querido' relató emocionada cómo recibió un inesperado mensaje de Javier Bardem sobre "uno que dirigió 'E.T.'", durante los pases de la película en Estados Unidos.

El inesperado elogio de Spielberg a Victoria Luengo por 'El ser querido': "Cuando supe que había escrito mi nombre en un WhatsApp, lloré"

Victoria Luengo ha vivido uno de esos momentos que una actriz difícilmente olvida. La actriz española se ha sentado en el plató de 'Cara al Show' como primera invitada de la segunda temporada del programa presentado por Marc Giró para hablar de 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen que coprotagoniza junto a Javier Bardem y que ha despertado una gran expectación entre la crítica. El filme, además, figura entre las películas preseleccionadas por España para competir por el Oscar 2027 a mejor película internacional.

Durante la entrevista, la actriz ha hablado del recibimiento que está teniendo la cinta y de algunos de los elogios que está recibiendo por su interpretación. Entre ellos, uno muy especial que llegó desde Estados Unidos.

"Javier Bardem me mandó un mensaje diciendo que la película le había encantado, que era increíble, soberbia, compleja...'Victoria Luengo está soberbia, totalmente honesta'", ha contado, desvelando que, sorprendida por aquellas palabras, preguntó a Bardem: "Qué bonito mensaje, ¿de quién es?". "Y me dice Javier: 'De uno que dirigió E.T.'", ha relatado Luengo entre risas y emoción. "Cuando supe que Spielberg había escrito mi nombre en un WhatsApp, lloré", ha confesado ante Marc Giró.

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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