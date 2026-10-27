Los Mossos recurren a mecanismos antiterroristas para bloquear los canales de Blocus y evitar nuevos disturbios

Protesta convocada por redes sociales en Barcelona que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra

Los detalles En concreto, los Mossos pidieron al CITCO que, a través de la UNECI, se pidiera la retirada o el cierre de este canal por incitar a cometer acciones delictivas e instigar a la violencia.

Los Mossos d'Esquadra están recurriendo a la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI), encargada de coordinar la eliminación de propaganda terrorista o extremista en redes, para cerrar en Telegram los canales de Blocus, que alentó los disturbios de Barcelona, tal y como ha podido confirmar laSexta.

En este sentido, y según han explicado a EFE fuentes cercanas al caso, la Comisaría General de Información de los Mossos solicitó este lunes al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), el organismo del Ministerio de Interior que coordina la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y el radicalismo violento, que se cerrara el canal @BLOCUSBCN a través de la UNECI.

En concreto, los Mossos pidieron al CITCO que, a través de la UNECI, se pidiera la retirada o el cierre de este canal por incitar a cometer acciones delictivas e instigar a la violencia.

Pese a que en este caso no se trataba de contenido terrorista o extremista, los Mossos consideraron conveniente pedir el cierre de este canal en su estrategia para evitar nuevas réplicas de estos disturbios alentados por la plataforma anónima Blocus.

Una vez este canal ya ha sido cancelado, los Mossos mantienen la estrategia de seguir recurriendo a la UNECI para pedir que se bloquee cualquier otra réplica de Blocus en aplicaciones como Telegram, algunas de ellas aún operativas.

¿Qué es la UNECI?

La UNECI, dependiente del CITCO, es la unidad encargada de detectar, investigar y coordinar la eliminación de propaganda y contenidos terroristas o extremistas en redes sociales y plataformas digitales.

En concreto, esta unidad se encarga de la emisión y gestión de órdenes de retirada de contenidos ilícitos, por terrorismo, racismo, xenofobia y delitos de odio, en coordinación con los cuerpos policiales autonómicos y las agencias internacionales.

Las redes colaboran "en algunos casos"

En rueda de prensa, la portavoz del gobierno catalán, Sílvia Paneque, ha explicado, sin entrar en detalles concretos, que el ejecutivo catalán mantiene "contactos" con distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería —la única que ha citado explícitamente es Telegram— y que "en algunos casos" estas han colaborado.

Paneque ha reclamado a estas empresas tecnológicas que colaboren con el Govern y que eviten ser "espacios de impunidad y de divulgación de información no cierta".

La portavoz del ejecutivo ha indicado que el pasado sábado los Mossos prepararon sus dispositivos para hacer frente a situaciones "conocidas" hasta la fecha, como pudiera ser que haya algún disturbio al finalizar una manifestación pacífica.

Tras la experiencia del sábado, ha añadido, ahora se están "adaptando" los dispositivos de cara a nuevas convocatorias de modo que la policía esté "mejor preparada en situaciones futuras".

La Generalitat representará a los mossos heridos

En paralelo, el gobierno catalán ha acordado este martes que sus servicios jurídicos representen a los mossos d'esquadra heridos en la protesta del sábado en Barcelona y ejerzan la acusación popular, en nombre de la Generalitat, en las causas en las que sea legalmente posible.

"El objetivo es defender los derechos e intereses de la Generalitat, como también garantizar la protección y la asistencia jurídica de su personal afectado por los incidentes", sostiene el gobierno catalán.

El acuerdo se enmarca en la ley 7/1996 de organización de los servicios jurídicos de Cataluña, que prevé que los abogados de la Generalitat puedan actuar como acusación particular y ejercer las acciones penales y civiles correspondientes en las causas penales en que se vea perjudicada.

Por ese motivo, se promoverá que los abogados de la Generalitat asuman la asistencia, representación y defensa jurídica de la persona que haya resultado afectada por los incidentes durante el ejercicio de sus funciones y se estudiará presentarse como acusación popular cuando concurran las causas "establecidas legalmente".

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