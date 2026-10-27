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Un pleno bronco

El PP de Almeida rechaza una placa en memoria de Maricarmen y la ultraderecha la llama "jeta": "¿Qué hizo para merecerla?"

Los detalles Ignacio Ansaldo, expulsado por Vox el pasado mes de marzo, se ha preguntado "qué ha hecho Maricarmen por los madrileños para merecer una placa" durante el pleno del Ayuntamiento de Madrid. "Era una jeta. ¿Cómo le vamos a poner una placa? Hombre, un poquito de seriedad", ha afirmado.

Ignacio Ansaldo (Vox), durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid Ignacio Ansaldo (Vox), durante un pleno del Ayuntamiento de MadridlaSexta
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El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha rechazado este martes colocar una placa en recuerdo de Maricarmen Abascal, con los votos de PP, Vox y los concejales no adscritos, que critican que se le haya dado un uso partidista.

Se trataba de una proposición del Grupo Municipal Socialista que buscaba que "Maricarmen no caiga en el olvido" a través de este homenaje a la altura del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde vivió más de 70 años y de la que fue desalojada semanas antes de fallecer en el Hospital Gregorio Marañón. Solo ha contado con el 'sí' del grupo proponente, ya que Más Madrid se ha abstenido.

Ha sido un nuevo pleno bronco en la Asamblea, donde hemos escuchado a Ignacio Ansaldo, expulsado de Vox el pasado mes de marzo, llamar "jeta" a Maricarmen. "¿Me puede usted explicar qué ha hecho Maricarmen por los madrileños para merecer una placa? Si es todo mentira, si es que ustedes la han utilizado por conveniencia. ¿Por qué no se han interesado por Olga, la señora que se suicidó después de desahuciarla de su vivienda? Porque era en Barcelona y gobierna Colau o gobiernan ustedes, entonces no les interesa", defiende.

Ansaldo culpabiliza a Maricarmen del drama que vivió, críticas que se han repetido por parte de Martínez Vidal, de Vox. "La izquierda ha utilizado a esta anciana de 86 años para hacer política y convertirla en símbolo de la crisis de la vivienda. Maricarmen ha dado nombre a dos decretos, una manifestación, una acampada ilegal en la Puerta del Sol y ahora quieren una placa. Lo único que se olvidó ponerle a esta mujer fue una solución", cuestiona el concejal.

Lona con la imagen de MariCarmen, la anciana desahuciada de su casa que murió posteriormente en el hospital Gregorio Marañón de Madrid Lona con la imagen de MariCarmen, la anciana desahuciada de su casa que murió posteriormente en el hospital Gregorio Marañón de MadridAgencia EFE

Para Martínez Vidal, tendría que haber dos placas en memoria de Maricarmen: "una, no con el texto que decida no sé qué proceso participativo, sino con las palabras que ella misma dijo: 'Aquí vivió Mari Carmen, una anciana desahuciada que falleció después de pedirle auxilio a Pedro Sánchez'. Y al lado, otra placa totalmente en blanco, con la contestación de Pedro Sánchez".

La concejala socialista Emilia Martínez ha defendido que su historia "ha conmovido a todos" y que merece "un lugar permanente" en la capital. Ha planteado que se haga a través de un proceso participativo en el que se escuchara a los vecinos, a las asociaciones del barrio o el sindicato de inquilinas en Decide Madrid.

"Queremos que el homenaje nazca de quienes mejor la conocieron (...) No pretende convertir una placa en un debate partidista, sino reconocer a una vecina porque su historia representa a Madrid (...) Una placa no puede reparar lo ocurrido, pero puede preservar su recuerdo", ha incidido.

En cambio, la delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz, ha afirmado que Maricarmen se ha convertido en un "símbolo" pero "de hasta qué punto se puede utilizar sin piedad, a veces incluso sin decoro, la desgracia de una persona para sacar rédito político.

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