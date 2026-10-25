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Los 'Blocus', ¿de nuevo en acción?: 'Newtral.es' detecta convocatorias similares a la de Barcelona en Madrid, Algeciras y Málaga

Los detalles El grupo ha llamado a realizar acciones el 31 de octubre en varias ciudades y hacen especial hincapié al vestuario: piden que quien vaya lo haga encapuchado para evitar que se les reconozca por la cara.

Cartel de convocatoria del 'Blocus' para el 31 de octubre
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Lo de Barcelona puede no ser un caso aislado. Puede no ser algo que se dé solo en la Ciudad Condal. En 'Newtral.es' han detectado nuevas convocatorias de los conocidos como 'Blocus', que quieren repetir lo visto en Cataluña en lugares como Madrid, Algeciras o San Pedro de Alcántara, en Málaga.

El cuándo, el sábado 31 de octubre. Así lo están compartiendo en carteles que estarían circulando ya a través de redes como TikTok, Telegram o Whatsapp, con un baile de horas y escenarios que tienen una serie de normas comunes.

Entre ellas, "respetar a otros integrantes", "no llevar objetos peligrosos" o "no provocar daños humanos ni materiales".

Además, indican qué materiales llevar, como altavoces y banderas, pero sobre todo hacen especial hincapié en la ropa que hay que usar.

Como es la noche de Halloween, proponen hasta ideas para ir disfrazados con atuendos de fantasmas, de payasos o de mafiosos.

Eso sí, el requisito para cualquier cosa que se pongan es que siempre vayan encapuchados, para evitar que se les reconozca por la cara.

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