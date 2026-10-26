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Guerra en Irán en directo | EEUU e Israel intensifican sus amenazas ante un Teherán que teme una guerra a gran escala
Todo esto, en un contexto de tensión en sus respectivos países: Israel celebra elecciones este martes, que se prevén reñidas, y Donald Trump en noviembre, en un proceso que evalúa la gestión durante sus dos primeros años de mandato.
Mueren tres palestinos, entre ellos un niño, en nuevos ataques del Ejército israelí en el sur de Gaza
Al menos tres palestinos, entre ellos un menor de edad, han muerto y varios más han resultado heridos en las últimas horas a causa de una serie de bombardeos y disparos efectuados por el Ejército de Israel contra tiendas de campaña de desplazados en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.
Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' detallan que un joven de 21 años, identificado como Husam Fajri Muhamad al Zamili, ha fallecido tras recibir un disparo en el pecho durante una incursión al sur de la ciudad. Asimismo, un ataque con drones perpetrado contra otro campamento de desplazados en la zona suroeste ha acabado con la vida de Tamer abú Sneima, de 24 años, y del niño Juri Islam al Sufi, dejando además varios heridos por impacto de bala en el interior de las tiendas.
Irán se prepara para una guerra a gran escala mientras Israel y EEUU intensifican sus amenazas
Muchos iraníes se preparan para que regrese una guerra a gran escala a Irán, a medida que los líderes de Israel y Estados Unidos intensifican sus amenazas, en vísperas de las elecciones en ambos países. Mientras, según la agencia Associated Press, los dirigentes de Irán mantienen una postura desafiante pese a la creciente presión. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se enfrenta a una elección muy reñida esta semana. En este contexto, asegura que la cúpula de Irán debe ser eliminada.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete "terminar su trabajo" en Irán, mientras un tercer portaaviones y miles de soldados se dirigen a la región. Algunos temen que se produzcan ataques justo antes de las 'midterms', las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, que tienen lugar el 3 de noviembre.