Guerra en Irán en directo | EEUU e Israel intensifican sus amenazas ante un Teherán que teme una guerra a gran escala

Mueren tres palestinos, entre ellos un niño, en nuevos ataques del Ejército israelí en el sur de Gaza

Al menos tres palestinos, entre ellos un menor de edad, han muerto y varios más han resultado heridos en las últimas horas a causa de una serie de bombardeos y disparos efectuados por el Ejército de Israel contra tiendas de campaña de desplazados en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' detallan que un joven de 21 años, identificado como Husam Fajri Muhamad al Zamili, ha fallecido tras recibir un disparo en el pecho durante una incursión al sur de la ciudad. Asimismo, un ataque con drones perpetrado contra otro campamento de desplazados en la zona suroeste ha acabado con la vida de Tamer abú Sneima, de 24 años, y del niño Juri Islam al Sufi, dejando además varios heridos por impacto de bala en el interior de las tiendas.