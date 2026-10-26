Disturbios en Bilbao tras la convocatoria de Vito Quiles: decenas de encapuchados queman contenedores

Los detalles El agitador finalmente no se ha presentado al acto en la Universidad de Deusto por la presencia de "terroristas callejeros".

Miles de personas convocadas por colectivos antifascistas se reunieron cerca del campus de la Universidad de Deusto en Bilbao para protestar contra un acto del agitador Vito Quiles, quien finalmente no se presentó. La manifestación, que se dividió en dos marchas, culminó con altercados cuando encapuchados quemaron contenedores y lanzaron objetos contra la Ertzaintza. Quiles había anunciado la suspensión del evento poco antes de su inicio, citando riesgos para la seguridad debido a la presencia de "exmiembros de ETA" entre los manifestantes. La Universidad de Deusto cerró sus instalaciones por la tarde, decisión criticada por el consejero vasco Juan Ignacio Pérez Iglesias.

Varios miles de personas convocadas por colectivos 'antifascistas' se han concentrado esta tarde en las inmediaciones del campus de la Universidad de Deusto, en Bilbao, en protesta por un acto convocado por el agitador Vito Quiles, que finalmente no se ha presentado. Al finalizar la manifestación, se han producido altercados. Un grupo de encapuchados ha quemado contenedores, cuyas llamas han llegado a varios coches, y han arrojado botellas a coches patrulla de la Ertzaintza.

Unos treinta minutos antes de la hora anunciada para el acto público, Quiles ha anunciado en sus redes sociales que se suspendía para proteger la integridad de los asistentes, ante la presencia de "exmiembros de ETA" y "terroristas callejeros" entre los manifestantes. Tras disolverse la concentración, varias decenas de jóvenes encapuchados han quemado un contenedor y lanzado cohetes y piedras contra la Ertzaintza.

El Departamento de Seguridad ha condenado los altercados y ha indicado que, teniendo en cuenta que se ha desconvocado el acto del agitador, "todo hace pensar que estas personas actúan de manera premeditada con la única intención de causar disturbios". Asimismo, ha indicado que la Ertzaintza ha detenido, al menos, a nueve personas.

Marchas contra Vito Qules

Dos marchas han confluido frente al campus universitario. La primera, bajo el lema 'Euskal Herrian faxismoari ez! ¡Ni un paso atrás!', ha partido pasadas las cinco de la tarde de la plaza de San Pedro del barrio bilbaíno de Deusto. Más de un millar de estudiantes han portado decenas de banderas de Euskadi y han coreado lemas como 'Euskal Herria antifaxista', 'faxistak kanpora', 'borroka da bide bakarra' (la lucha es el único camino), 'Vito Quiles kanpora', así como gritos de 'independentzia'.

En la segunda concentración, convocada bajo el lema 'Faxismoaren aurka, klase batasuna' (Contra el fascismo, unidad de clase), se han escuchado consignas como 'Vito, faxista, kanpora', o 'faxismoa suntsitu' (aniquilar el fascismo).

La portavoz de los convocantes, Jone Sarrionandia Ibarra, ha señalado que con esta movilización han pretendido mostrar su rechazo al acto del "agitador fascista" Vito Quiles y "poner sobre la mesa la necesidad de la organización y la unidad de clase para hacer frente al fascismo".

Suspensión del acto

Un amplio despliegue de la Ertzaintza ha blindado los alrededores de la Universidad de Deusto desde esta mañana, que en gran parte se ha retirado cerca de las 18:00 horas.

Quiles había anunciado por la mañana en las redes sociales que estaba valorando la posibilidad de suspender el acto por razones de seguridad de los asistentes y que anunciaría su decisión a las 15:00 horas. Sin embargo, este pronunciamiento final no ha llegado hasta cerca de las 18:30 horas, media hora antes del inicio del acto convocado por el agitador.

Ha explicado también en sus redes sociales que ha hablado con el jefe del dispositivo de la Ertzaintza, que le ha advertido de un riesgo muy elevado de incidentes en Bilbao, "dado que hay exmiembros de ETA, terroristas callejeros y otros delincuentes encabezando las protestas", por lo que se ha suspendido "la charla".

"La libertad de expresión es sagrada, pero no más importante que proteger la integridad de todos los jóvenes de bien que acuden a estos actos y no merecen ser expuestos a situaciones violentas por culpa de una gentuza. Volveremos a Bilbao. Pero después de responderles el 29N cómo merecen", ha argumentado Quiles.

La publicación de este mensaje de Quiles ha sido acogida con aplausos por los manifestantes, que han empezado a disolverse sobre las 18:30 horas. Sin embargo, un grupo de encapuchados se ha mantenido en las inmediaciones, provocando estos altercados.

La Universidad de Deusto acordó suspender toda su actividad académica y cerrar el campus por la tarde en previsión de que pudieran producirse altercados, decisión que no ha compartido el consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, al no parecerle "correcta"

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