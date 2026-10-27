El mensaje de un vecino que ha perdido su coche, calcinado en los disturbios en Bilbao: "Esto es de subnormal. No te diferencias de Vito Quiles"

El contexto Varios miles de personas se habían concentrado en Bilbao en protesta por un acto convocado por el agitador Vito Quiles, aunque finalmente no se presentó. Pese a esto, jóvenes encapuchados decidieron salir a incendiar las calles.

La ciudad de Bilbao ha vivido una noche de disturbios en la que jóvenes encapuchados incendiaron contenedores y coches, provocando indignación entre los vecinos. Estos actos vandálicos comenzaron como una protesta contra la presencia de Vito Quiles, aunque el evento fue cancelado. El Gobierno vasco ha condenado enérgicamente la violencia y ha solicitado a partidos y agentes sociales que se unan a esta condena. María Ubarretxena, portavoz del Ejecutivo autonómico, reafirmó que Euskadi es un lugar plural y democrático, y no permitirá que una minoría violenta afecte la convivencia. La Ertzaintza actuará con firmeza para proteger a la ciudadanía y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

Indignación e impotencia es lo que se vive en las calles de Bilbao tras una noche de disturbios en la que jóvenes encapuchados han prendido fuego a contenedores y coches. Uno de los vecinos afectados por estos incendios ha cargado contra estos actos vandálicos.

"A algún idiota se le ocurrió quemar coches a la gente de barrio, de a pie", ha criticado. Al parecer, todo comenzó como una concentración para protestar contra la presencia de Vito Quiles en un acto en dicha ciudad. Sin embargo, el agitador ultra el evento se canceló y el agitador ultra no acudió allí.

A pesar de que sabían que no se produciría su llegada, un grupo de jóvenes decidió salir a la calle de todas formas, provocando el caos. "Vito Quiles tendrá pocas neuronas, pero este tío las tiene más justas", ha dicho un vecino que ha visto cómo su coche está completamente calcinado.

"Esto es de subnormal. No te diferencias de Vito Quiles", ha continuado, destacando que el está a favor de las manifestaciones, pero no de lo que ha ocurrido en Bilbao. De hecho, ha instado a quien le ha hecho eso a su coche a que vaya allí para decirle que está bien hecho. "Muy bien chavales, viva la causa. Me cago....", ha indicado enfadado tras ver cómo ha quedado todo.

El Gobierno vasco no permitirá que una "minoría violenta" haga "retroceder" a Euskadi

El Gobierno vasco ha dejado claro que no va permitir que "una minoría violenta condicione la convivencia" de la sociedad en Euskadi y la "haga retroceder", y ha interpelado a todos los partidos y agentes sociales para que se sumen a la condena a los disturbios protagonizados por "grupos organizados" este lunes en Bilbao.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, ha leído, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno vasco, una declaración institucional de condena de los incidentes que se saldaron este lunes con 17 detenidos, 10 de ellos menores, y una personas investigada.

A través de esta declaración, el Gobierno vasco ha expresado su "enérgica condena" ante los "graves actos de violencia" registrados en Bilbao, entre los que ha citado daños y saqueos en comercios, la quema de vehículos y mobiliario urbano, agresiones a personas anónimas que se encontraban en la calle, así como ataques contra agentes de la Ertzaintza y de la Policía Municipal.

Ha reivindicado que Euskadi es "plural, maduro y democrático" y ha dejado claro que no va a permitir "que una minoría violenta condicione la convivencia ni haga retroceder" a la sociedad vasca.

"La violencia no tiene cabida en Euskadi. Ninguna provocación la justifica. Ningún fin la legitima. Interpelamos a todas las fuerzas políticas, agentes sociales vascos, y al conjunto de la sociedad vasca a que se sumen a esta condena", ha emplazado.

Ha trasladado su solidaridad a todos los afectados y ha insistido en que la violencia es una "agresión directa" contra la convivencia "que tanto ha costado construir" tras el terrorismo de ETA, por lo que ha subrayado que es "absolutamente intolerable" que haya "grupos organizados alterándola deliberadamente".

"Ninguna causa, ideología o pretexto legitima el uso de la violencia. Quien recurre a ella o la ampara, se sitúa fuera de los cauces democráticos", continúa la declaración en la que el Gobierno vasco ha considerado "grave y preocupante" la presencia de personas muy jóvenes "implicadas en dinámicas de odio, intimidación y enfrentamiento".

Ha defendido que la Ertzaintza continuará actuando "con firmeza" para proteger a la ciudadanía y "su derecho a vivir de manera pacífica". y ha respaldado "sin ambages su labor y su esfuerzo por esclarecer lo sucedido".

El Gobierno vasco ha asegurado que los altercados "no pueden quedarse sin consecuencias" y que por lo tanto deberán investigarse "hasta el final para que los autores respondan ante la justicia".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.