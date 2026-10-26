El portavoz del sindicado de los Mossos, sobre los disturbios de Barcelona: "No es que faltase previsión, sino que la previsión no era que fuese tan violenta"

Los detalles Toni Castejón, portavoz de FEPOL, explica que "había mucha policía, pero esto no era una manifestación, era muy distinto". Además, cree que "no se va a repetir" el escenario del sábado.

El pasado sábado, Barcelona vivió una noche de caos cuando centenares de jóvenes protagonizaron disturbios con saqueos, incendios y más de cien detenciones, sin que las autoridades conozcan el origen de los incidentes. Los Mossos d'Esquadra han sido criticados por su falta de previsión. Toni Castejón, portavoz de FEPOL, señala que no fue una manifestación habitual y que la violencia no era esperada. Aunque había mucha policía encubierta, los disturbios fueron imprevisibles. Castejón admite la necesidad de reconocer errores para evitar futuras repeticiones y confía en que los Mossos han aprendido de la experiencia.

El pasado sábado, centenares de jóvenes sembraron el caos en el centro de Barcelona en unos disturbios en los que se produjeron saqueos, incendios y más de un centenar de detenciones y cuyo origen sigue siendo desconocido para las autoridades.

Ante esta situación, los Mossos d'Esquadra han recibido muchas críticas por falta de previsión. Toni Castejón, portavoz del sindicado policial FEPOL, asegura que lo acontecido el sábado "no fue una manifestación al uso". No obstante, puntualiza que "no es que faltase previsión, sino que la previsión no era que fuese tan violenta".

"Trabajó todo el mundo de paisano, había mucha policía, pero esto no era una manifestación, era muy distinto", añade Castejón sobre la imprevisibilidad de unos disturbios que también estuvieron cerca de replicarse en otras ciudades, como Madrid o Zaragoza.

En cualquier caso, el portavoz de FEPOL reconoce que "hay que reconocer los errores" para evitar que lo acontecido el pasado sábado en el centro de la ciudad condal se repita. Aun así, cree que los Mossos han tomado nota de cara al futuro. "Creo que no volverá a pasar", concluye Toni Castejón en Más Vale Tarde.

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