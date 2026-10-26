Así van las encuestas y sondeos para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026

El bloque de izquierdas (PSOE-Frente Amplio) recorta distancia pero la derecha sigue ganando | Encuesta Ateneo del Dato

A falta de cinco semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre, los sondeos muestran que la mayoría seguiría siendo para el bloque de derechas (PP-Vox), aunque la última encuesta publicada, la de Ateneo del Dato para elDiario.es, adelanta un recorte de distancia por parte del bloque de izquierdas (PSOE-Frente Amplio).

Según este sondeo, publicado ayer, el PP sumaría un 31,1% del voto y Vox, un 19,8%. Ambos, juntos, superarían la mayoría de los escaños del Congreso, mientras el PSOE subiría 0,1 con respecto a la última encuesta de Ateneo, hasta un 27,6%, y el Frente Amplio obtendría un 7,8% de los votos.