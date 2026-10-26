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ELECCIONES 29N

Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Estimación de voto

Así van las encuestas y sondeos para las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026

La precampaña avanza y los sondeos y encuestas siguen mostrando cómo varía la estimación de voto a los diferentes partidos que se presentan el 29 de noviembre. ¿Quién ganará las elecciones generales?

Así van las encuestas y sondeos de las elecciones generales de 2026 Así van las encuestas y sondeos de las elecciones generales de 2026laSexta

El bloque de izquierdas (PSOE-Frente Amplio) recorta distancia pero la derecha sigue ganando | Encuesta Ateneo del Dato

A falta de cinco semanas para las elecciones generales del 29 de noviembre, los sondeos muestran que la mayoría seguiría siendo para el bloque de derechas (PP-Vox), aunque la última encuesta publicada, la de Ateneo del Dato para elDiario.es, adelanta un recorte de distancia por parte del bloque de izquierdas (PSOE-Frente Amplio).

Según este sondeo, publicado ayer, el PP sumaría un 31,1% del voto y Vox, un 19,8%. Ambos, juntos, superarían la mayoría de los escaños del Congreso, mientras el PSOE subiría 0,1 con respecto a la última encuesta de Ateneo, hasta un 27,6%, y el Frente Amplio obtendría un 7,8% de los votos.

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