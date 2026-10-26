Guerra Rusia-Ucrania en directo | Zelenski cree que en noviembre podrían reactivarse las conversaciones de paz entre Moscú y Kyiv

Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Ucrania contra la región rusa de Vorónezh Al menos dos personas han muerto y más de 15 han resultado heridas a causa de un ataque con drones ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Vorónezh, según han denunciado las autoridades locales, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin. El gobernador de Vorónezh, Alexander Gusev, ha señalado en un mensaje en redes sociales que "el ataque terrorista" de las tropas ucranianas ha dejado dos muertos y 17 heridos, entre ellos un menor, antes de recalcar que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 113 drones durante las últimas horas. Europa Press Compartir en X

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Rusia detiene a dos caucasianos reclutados por Ucrania para sabotajes en región de Moscú Las autoridades rusas detuvieron a dos caucasianos reclutados por los servicios de inteligencia ucranianos para atacar con drones un sistema antimisiles y una instalación energética en la región de Moscú, según informó hoy el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB). "El FSB abortó actividades de sabotaje y terrorismo de dos personas procedentes del Cáucaso Sur (nacidos en 1991 y 1998), agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) e implicados en los preparativos de un atentado terrorista", informó el servicio de prensa del FSB en su portal oficial. Según la inteligencia rusa, los detenidos, cuya nacionalidad no fue revelada, debían preparar los drones de asalto extraídos de un escondite, trasladarlos al lugar de su lanzamiento en la región de Moscú y activarlos antes de vuelo. EFE Compartir en X

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