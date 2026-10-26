Netanyahu alerta de un "segundo holocausto" y de un ataque nuclear en Tel Aviv si no es reelegido

Los detalles El primer ministro de Israel ha publicado en su perfil de X una imagen generada por inteligencia artificial de una explosión nuclear, buscando sembrar el miedo como arma para intentar ganar las elecciones.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de un "segundo holocausto" si Irán obtiene armas nucleares, utilizando una imagen generada por inteligencia artificial de una explosión nuclear en Tel Aviv. Netanyahu ha enfatizado que el mayor peligro para Israel es Irán, calificando los casos de corrupción en su contra como distracciones. Ha afirmado que Israel tiene dos años para "completar el trabajo en Irán" bajo el mandato de Donald Trump y ha ordenado al Mossad y a las Fuerzas Armadas actuar contra el régimen iraní. Según él, solo su gobierno puede proteger la existencia de Israel, anticipando que los países árabes se unirán a los Acuerdos de Abraham una vez completada la misión.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de un "segundo holocausto" provocado por Irán si no gana las elecciones generales de Israel y de un posible ataque con bomba nuclear en Tel Aviv ante la "amenaza existencial" de Irán y sus aliados.

En su perfil de X, Netanyahu ha publicado una imagen generada por inteligencia artificial de una explosión nuclear sobre Tel Aviv, acompañándola de un texto en el que alerta de que "si los iraníes consiguen armas nucleares, nada más importará".

"Todo lo demás palidece en comparación con el peligro existencial que representan Irán y el eje chií", ha señalado el primer ministro de Israel, quien también se ha referido a los casos de corrupción que tiene abiertos como "una enorme cortina de humo" que está "diseñada para desviar la atención del asunto más importante de todos: terminar la tarea en Irán". "Si cayeran dos bombas nucleares en el centro del país, ¿a quién le importarían estas controversias triviales y vacías?", ha manifestado.

En este sentido, Netanyahu ha afirmado que Israel tiene los dos años de mandato que le quedan al presidente estadounidense, Donald Trump, para "completar el trabajo en Irán". "La mano de cualquiera que se preocupe por su propia supervivencia física, o por la de su familia y sus seres queridos, debería temblar en la duda antes de elegir a alguien incapaz de completar esta misión", ha expresado en la misma línea.

Tras ello, ha denunciado en un programa de televisión que Irán ha publicado un vídeo en el que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei "ordena lanzar bombas atómicas sobre Israel". "Han renovado su programa nuclear (...). Como un luchador herido, puede intentar un último ataque desesperado y destruirnos. O nos destruyen o destruimos esta secta venenosa que ha consagrado 'muerte a Israel' en su bandera", ha declarado.

Sin embargo, ha asegurado, un gobierno de la oposición "no lo va a hacer". "Solo nosotros lo haremos", ha defendido, antes de revelar que ya ha ordenado al Mossad y a las Fuerzas Armadas "derribar al régimen", ya que considera que es "la única forma de poner fin a esto".

"Estas elecciones tratan sobre la existencia de Israel", ha recalcado, tras lo que ha augurado que, una vez "completada la misión", los países árabes se unirán a los Acuerdos de Abraham.

Netanyahu "en estado de histeria"

El principal rival de Benjamín Netanyahu y favorito para ganar las elecciones este martes, Gadi Eisenkot, ha criticado las tácticas de "mentiras y fomento del miedo" del actual primer ministro tras la publicación de la imagen de una bomba atómica sobre Tel Aviv.

"Netanyahu, estás en un estado de histeria", ha expresado Eisenkot, líder del partido de centro-derecha Yashar! (¡Recto!), en un mensaje de X en la cuenta atrás de las elecciones general en Israel, cuyas encuestas pronostican una bajada en los escaños que obtendría el Likud de Netanyahu que le haría imposible gobernar con los partidos de su ejecutivo actual.

Así, el ex jefe del Estado Mayor añade que Netanyahu, "como en cada campaña electoral", vuelve a recurrir a la táctica del miedo, y que esta vez llega incluso a amenazar "a los ciudadanos de Israel con una aniquilación masiva".

"Esto, después de no haber logrado tus objetivos bélicos respecto a Irán", ha subrayado Eisenkot, quien ha destacado que Netanyahu ha pasado "de prometer una 'victoria total' a decir que 'no se rendirán", y ha añadido, en un mensaje directo al primer ministro: "Has fracasado y el pueblo de Israel te lo demostrará claramente en las urnas".

Por su parte, el líder de los Demócratas, Yair Golán, ha exigido que se restringa el acceso de Netanyahu a las redes sociales tras publicar "una imagen de una bomba atómica sobre Tel Aviv". "Exijo que se le prohíba el acceso a las redes sociales. Él y su círculo íntimo han perdido el juicio. La presión va en aumento", ha denunciando, al tiempo que ha prometido reemplazar junto al bloque de la oposición a "estos alarmistas que siembran el miedo".

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