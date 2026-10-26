El "efecto meme" detrás de los saqueos en Barcelona: muchos menores participaron en los disturbios para generar contenidos virales

Los detalles Los expertos apuntan que las redes sociales fueron una motivación fundamental en los saqueos, ya que los jóvenes estarían imitando contenidos de otros países.

En los disturbios de Barcelona, más de la mitad de los detenidos son menores, algunos de solo 12 años. Las redes sociales jugaron un papel crucial en la organización y difusión de los saqueos, con jóvenes compartiendo sus acciones y el botín en línea. Expertos como Javier Lorenzo sugieren que esta participación juvenil se debe al 'efecto meme', donde los jóvenes imitan contenidos de redes para sentirse parte de un grupo, lo que él llama "comportamiento llamada". Los menores replican acciones vistas en otros países, como Francia. Según los Mossos, no hay contenido político en estas acciones, siendo el saqueo el objetivo principal. Hasta ahora, 89 menores han sido detenidos.

Entre los múltiples aspectos llamativos de los disturbios en Barcelona destaca que más de la mitad de los detenidos son menores, algunos de incluso 12 años. Además, destaca cómo las redes sociales han tomado un papel fundamental tanto previamente, para preparar las acciones, como posteriormente, ya que muchos de los jóvenes utilizaron estas plataformas para difundir el proceso de los saqueos y el botín.

Los expertos apuntan que una composición tan joven del grupo de asaltantes puede deberse al 'efecto meme', es decir, cómo los jóvenes imitan retos y contenidos que ven en redes sociales para sentirse miembro de un grupo. Según Javier Lorenzo, decano del Colegio Profesional de Ciencias Políticas y Sociología de la Comunidad de Madrid, se trataría de "una necesidad casi animal de formar parte, lo que llamamos el 'comportamiento llamada'".

El proceso consistiría en que los menores observan contenidos en países como Francia y los replican. Además, el experto destaca que el peligro es un componente que podría explicar el alcance de algunos de los vídeos difundidos: "Cuanto mayor es el peligro, más viral puede ser el vídeo".

En la misma línea, desde la SAP-JEPOL de los Mossos aseguran la ausencia de contenido político en las acciones. El portavoz de la organización Toni Castejón describe que "el objetivo era simplemente el saque" y destaca que muchos de los asaltantes tenían entre 12 y 14 años. Hasta la fecha han sido detenidos 89 menores.

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