Policías y guardias civiles se encierran en el Ministerio del Interior para exigir una "jubilación digna"

Los detalles Los sindicatos y asociaciones profesionales denuncian la falta de avances en materia de jubilación después de "casi un año de reuniones y promesas" y reclaman a Interior "compromisos concretos y soluciones".

Sindicatos de la Policía y la Guardia Civil han anunciado un encierro en el Ministerio del Interior este martes para exigir una "jubilación digna", tras dar por rotas las negociaciones en esta materia.

Según han indicado fuentes de la Asociación Independiente de Guardias Civiles (AIGC) a laSexta, algunos miembros de la asociación ya están encerrados en un salón de reuniones del Ministerio ubicado en la calle Amador de los Ríos 7, tras acabar sin acuerdo la reunión de este martes.

Se trata de la sede principal del Ministerio, donde se encuentra la subsecretaría y algunas direcciones generales, aunque no es el edificio donde se encuentra el ministro ni su gabinete.

Posteriormente, JUPOL ha hecho pública la convocatoria, en la que llama a policías y guardias civiles destinados en Madrid para que se movilicen. Bajo el lema "Unidos por una jubilación digna", JUPOL afirma que "es el momento de dar un paso al frente" y anima a "un encierro pacífico e indefinido en la SES para exigir una solución a nuestra jubilación".

Los sindicatos y asociaciones profesionales denuncian la falta de avances en materia de jubilación después de "casi un año de reuniones y promesas", tras lo que reclaman "compromisos concretos y soluciones", según se desprende del mensaje que han hecho circular en redes sociales.

Secundan el encierro los sindicatos policiales JUPOL, SUP y UPF, así como la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Jucil, ASESGC, APP, AEGC y AIGC.

JUPOL y JUCIL indicaron el lunes en un comunicado que el objetivo de la reunión de este martes era reclamar "medidas concretas para garantizar la equiparación de las pensiones (...) y unas condiciones de jubilación justas para todos los compañeros". También pedían el reconocimiento de la profesión de riesgo, como ya lo tienen otros cuerpos como los Mossos d'Esquadra o la Ertzaintza.

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