Enrique Vila-Matas gana el Premio Nacional de las Letras españolas de 2026

El jurado ha destacado la manera de Vila-Matas de encarnar los "principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez".

El escritor Enrique Vila-Matas ha sido la persona ganadora del Premio Nacional de las Letras de 2026, que reparte el Ministerio de Cultura desde 1984. El jurado ha elegido al autor por su "influencia decisiva en la narrativa contemporánea, su aportación a la tradición borgiana en lengua española, así como por una originalidad formal y fidelidad al espíritu metaficcional de Cervantes desde una dilatada y ejemplar trayectoria".

El jurado, presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura, ha destacado la manera de Vila-Matas de encarnar "de manera magistral los principios medulares de la ficción posmoderna a través de un estilo particular donde las fronteras entre realidad y fabulación se difuminan y entremezclan con absoluta fluidez, construyendo un universo literario que dialoga con la tradición mientras la reinventa". "Al convertir la duda en método y la lectura en aventura, reivindica la creación literaria como un arte de la inteligencia y del placer", explica el Ministerio de Cultura.

Asimismo, ha manifestado que "su cuestionamiento de la autoridad narrativa, sumado a una agudeza y un humor que raya en el laconismo y la ironía, lo sitúan como uno de nuestros escritores más subversivos". Destacan de la obra de Vila-Matas el modo de sustentar un "proyecto creativo y arriesgado en el marco de las letras hispánicas, que, a través de un viaje metaliterario apoyado en la cita, el mestizaje y el juego ensayístico, investiga a fondo el género de la novela, la autoría, la identidad personal y el porvenir de la escritura".

Autor "inclasificable" y "sorprendente", Vila-Matas estudió Derecho y Periodismo e inició su vida profesional como redactor de la revista 'Fotogramas'. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas, con novelas como 'El viaje vertical' (1999), 'Bartleby y compañía' (2000) o 'París no se acaba nunca ' (2003), pero también libros de relatos como 'Suicidios ejemplares' (1991) o 'Recuerdos inventados' (1994) y ensayos como 'El viajero más lento' (1992) o 'Y Pasavento ya no estaba' (2008).

Entre sus últimas obras está 'Canon de cámara oscura' (2025), una novela llena de libros en la que un androide escondido entre los humanos trata de confeccionar un catálogo de títulos aleatorios sobre los que construir su literatura, o 'Montevideo' (2022), que cuenta la historia de un escritor que avanza tanto hacia atrás, rebuscando en su pasado, como hacia adelante, por ciudades de todo el mundo como Bogotá o Reikiavik, tratando de encontrar una razón por la que seguir escribiendo.

"La memoria y la imaginación son fundamentales en mi escritura", explicó entonces en una entrevista con Ahora Qué Leo, en la que explicaba cómo ficción y realidad se unían en esta obra. "El libro es una ficción. También es ficción la no ficción. ¿Quieren saber si algo le ha ocurrido al autor, a mí? Yo diría que un 27%".

Por 'Bartleby y compañía' Enrique Vila-Matas obtuvo el Premio Ciudad de Barcelona en 2001, el Prix du Meilleur Livre Étranger (Premio a Mejor Libro Extranjero) en Francia y el Fernando Aguirre-Libralire en 2002. Ese mismo año, recibió el Herralde de Novela por 'El mal de Montano', que también recibió el Premio Nacional de la Crítica y el Prix Médicis Étranger al año siguiente. 'Doctor Pasavento' le valió el Premio Internazionale Ennio Flaiano de Narrativa en 2006 y los premios Fundación Lara a mejor novela del año y de la RAE, y en 2014, el Premio Formentor de las Letras por el conjunto de su obra.

Vila-Matas también fue nombrado en 2006 caballero de la Legión de Honor francesa y tres años después recibió el título de doctor 'honoris causa' en Letras por la Universidad de Los Andes de Mérida (Venezuela), y en 2013 fue nombrado Oficial de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia.

El Premio Nacional de las Letras, que entrega una dotación económica de 50.000 euros al ganador, se fue el año pasado para María Victoria Atencia, escritora en castellano. Porque es un premio de las letras españolas, pero distingue la labor literaria de un autor o autora española cuya obra forme parte de la literatura actual y esté escrita en cualquiera de las lenguas españolas. En 2024, de hecho, el premio se fue para Manuel Rivas, poco después de publicar 'Detrás del cielo', que fue inicialmente publicada en gallego, 'Tras do ceo'.

Rivas fue el primer (y es hasta ahora el único) ganador del Premio Nacional de las Letras como autor en gallego. Entre las diferentes lenguas nacionales, el euskera tampoco ha recibido muchos premios: sólo uno, hasta la fecha, Bernardo Atxaga, que lo recibió en 2019. Sin embargo, el catalán ha estado más presente en estos premios del Ministerio de Cultura: en ocho ocasiones se ha entregado este galardón a autores que escriben en catalán (aunque muchos también lo hacen en castellano), entre ellos Vicenç Foix, el primer autor que recibió este premio el año que se creó.

De los 42 premios que se han entregado desde que se creó, sólo diez han sido mujeres: la primera en recibirlo fue Rosa Chacel, en 1987, si bien en la última década los premios han sido más paritarios: hasta 2025, se habían entregado cinco a hombres y otros cinco a mujeres.

Todos los Premios Nacionales de las Letras desde 1984

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