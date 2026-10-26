Los responsables invisibles de los altercados de Barcelona: cómo localizar a Blocus y si puede tener responsabilidad penal

Los detalles Un paso para su identificación sería exigir a Meta, empresa matriz de la mayoría de redes sociales, que aporte los datos de esos usuarios que convocaron las protestas.

Tras los actos vandálicos en Barcelona, se busca a los responsables, dado que la protesta fue organizada a través de redes sociales. Se plantea exigir a Meta, matriz de dichas redes, que aporte datos de los convocantes según la legislación europea, aunque la empresa suele preferir pagar multas del 6% de su facturación global. La investigación rastrea IPs de perfiles para determinar la estructura y posibles conexiones internacionales, colaborando con otras policías europeas. La responsabilidad penal de Blocus, red de perfiles anónimos, no está clara sin pruebas de incitación al delito. Los Mossos d'Esquadra solicitarán autorización judicial para identificar a los convocantes.

Tras lo ocurrido en los actos vandálicos de Barcelona, es momento de buscar a los que los causaron. Y, al ser una protesta organizada y difundida por redes sociales, hay a quién pedirle responsabilidades.

Un paso es exigir a Meta, empresa matriz de esas redes sociales, que, como contempla la legislación europea en estos casos sobre seguridad y menores (en concreto el reglamento de servicios digitales) aporte los datos de esos usuarios, de los convocantes. Pero no es tan fácil.

Para eso sería crucial la colaboración de esas empresas, pero a menudo, sobre todo por los intereses empresariales vinculados con Bruselas, Meta prefiere pagar la multa que es del 6% de la facturación mundial anual. Solo en el caso de TikTok ascendería a 11.000 millones de dólares.

Por otro lado, para localizarlos la investigación monitoriza IP asociadas a esos perfiles para saber sobre todo su estructura y alcance, que podría ir más allá de nuestras fronteras e incluso haya algún tipo de conexión o coordinación internacional con las protestas en Francia. De ahí que se está colaborando con otras policías europeas. Es más, dada la infraestructura tecnológica, las autoridades no descartan incluso que pudiera tratarse de un ataque híbrido.

Ahora bien, la responsabilidad penal de Blocus no está del todo clara. No por el simple de hecho de convocar, administrar un grupo o difundir información la tendrían. Incluso si eso ha dado lugar a disturbios.

Tendría que demostrarse que a través de esas convocatorias, de esos grupos, han incitado a que otros cometan delitos por ejemplo por hurtos, robos, desórdenes públicos o atentados contra la autoridad. Y para eso van a ser clave esos mensajes en las redes sociales en las que daban instrucciones concretas para que se cubrieran el rostro o sobre los materiales que debían llevar.

¿Quién es Blocus?

Blocus no es una organización formal ni una única persona. Es una red de perfiles anónimos en redes sociales. En España aparecieron por primera vez el 18 de octubre. Y en menos de 48 horas crearon decenas de perfiles de TikTok que movilizaban a la población más joven a una manifestación.

Mismo eslogan y estilo que en las manifestaciones de Francia, incluso llegan a poner directamente que van a seguir el ejemplo de los franceses.

"Nos podemos encontrar con una razón geopolítica, que sea por parte de un enemigo extranjero que tenemos una buena lista. Es un fenómeno global, no es Barcelona, con la inmigración ni la izquierda ni la derecha nacional", explica Marcelino Madrigal, experto en redes sociales.

En los carteles que difundían la quedada en Barcelona había un QR que dirige al verdadero trasfondo: grupos de Telegram que incitan al vandalismo.

Son conscientes de la edad de los convocados, por eso no pierden detalle a la hora de dar indicaciones desde ir vestidos con pantalones y chaquetas negras, pasamontañas o guantes y hasta el material indispensable para echarse a las calles como sprays, bengalas, extintores, altavoces, carteles telas con pintura para escribir y banderas.

Los Mossos d'Esquadra pedirán autorización judicial para rastrear la red a fin de identificar a los autores de la convocatoria que derivó en disturbios, saqueos y más de un centenar de detenidos.

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