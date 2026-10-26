"Eh, os explico el 'storytime'": así narraron los asaltantes de Barcelona sus saqueos en redes sociales

Las consecuencias Los registros en redes sociales sirven a los Mossos d'Esquadra para identificar a algunos de los jóvenes responsables de los robos.

En TikTok, algunos jóvenes han difundido vídeos de los saqueos en Barcelona, mostrando con orgullo los robos y sus botines. Uno de ellos describe cómo rompieron el cristal de un establecimiento y se llevaron ropa. Los saqueos, que han resultado en la detención de 130 personas, de las cuales 76 son menores, fueron transmitidos en directo, incitando a más personas a participar. Los Mossos d'Esquadra están utilizando estas grabaciones, que muestran las caras de algunos asaltantes, para identificarlos. Además, otras personas registraron los robos para ganar seguidores, como una joven que transmitió en directo para aumentar su audiencia.

"Eh, os explico el storytime". Así comienzan algunos de los vídeos difundidos en TikTok durante los saqueos registrados en Barcelona, en los que varios jóvenes presumen de los robos y muestran su botín ante sus seguidores. "Estaba en el JD, rompimos el cristal, entramos y salgo con toda la ropa", relata uno de ellos mientras enseña lo ocurrido en el establecimiento.

Los robos en Barcelona por los que ya se ha detenido a 130 personas, de las cuales 76 son menores, fueron retrasmitidos en directo por algunos de los asaltantes, que mostraron los destrozos y animaron a sus seguidores a participar en próximos robos. "Quien quiera hacer colaboración conmigo de robar algo, llamarme", dice uno de ellos entre risas.

En algunos de estos vídeos pueden verse las caras de algunos asaltantes, lo que están aprovechando los Mossos d'Esquadra para identificar a los responsables y esclarecer los hechos. "Uy, se me ha visto la cara", reconoce uno de los jóvenes. Sin embargo, la mayoría van con la cara tapada.

Estas grabaciones, además, recogen los momentos de huida entre gritos de "¡Corre!" y reflejan cómo, en momentos de tensión, algunos incluso discuten. "¡Guarda el puto móvil ya!", se escucha segundos antes de que finalice uno de los directos.

Ahora bien, lo publicado por los propios asaltantes no es el único registro de lo ocurrido. Otras personas también tomaron imágenes de los robos con ánimo de ganar seguidores, como alguien que, sin participar en los saqueos, los difundió en directo: "Compartid el 'live', que tengo que llegar a 20.000 personas".

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